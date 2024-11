Maroc: SOS Villages d'Enfants du pays organise une soirée caritative mercredi prochain à Casablanca

Casablanca — SOS Villages d'Enfants Maroc organise, mercredi prochain au Mégarama Casablanca, en partenariat avec l'Association Nagham, une soirée caritative à l'occasion du 40ème anniversaire de la construction du premier Village d'Enfants SOS au Maroc.

Placée sous le signe de l'art et de la solidarité, cette soirée, qui démarre à partir de 20h30, proposera un concert, en hommage à deux icônes de la musique mondiale : Abdelhalim Hafez et Jacques Brel, dans une formidable alchimie des chants arabes et français réunissant la chanson arabe et la chanson française animé par des artistes de renom, indique un communiqué de l'Association.

Cet événement qui s'inscrit dans le cadre de la Journée Mondiale de l'Enfance célèbre 40 ans d'engagement de l'Association pour offrir un foyer protecteur aux enfants privés de soutien familial et coïncide avec le lancement de la construction du 6ème Village d'Enfants SOS à Dakhla, dans le sud du Maroc, un projet crucial pour accueillir et protéger davantage d'enfants vulnérables.

Cette soirée sera aussi l'occasion de soutenir un projet éducatif novateur porté par l'Association Nagham. Il s'agit de la création de chorales juniors dans les établissements d'enseignement public et de protection sociale afin de rendre possible l'accès à l'art et à la musique pour un plus grand nombre de jeunes.

En participant à cette soirée à la fois artistique et solidaire, le public profitera d'un spectacle de haute facture et contribuera par la même occasion à offrir aux enfants marocains en situation de précarité, un cadre familial aimant et à les ouvrir à de nouvelles opportunités culturelles et artistiques, souligne le communiqué.

SOS Villages d'Enfants Maroc a inauguré son premier Village d'Enfants en 1984 à Ait Ourir. Membre de la fédération SOS-Kinderdorf International, l'Association bénéficie de la reconnaissance d'utilité publique et est placée sous la Présidence d'Honneur de Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa.

Sa mission principale est de prendre en charge les enfants sans soutien familial, leur offrant un cadre de vie familial au sein des Villages d'Enfants, où ils grandissent entourés de leurs frères et sœurs sous la supervision d'une mère éducative, veillant à leur bien-être et à leur éducation dans un environnement stable et sécurisé. Grâce à un suivi de longue durée, incluant leur insertion socio-professionnelle, SOS Villages d'Enfants Maroc assure un accompagnement personnalisé pour chaque enfant, rendu possible par un système de parrainage et de dons réguliers.