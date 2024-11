Guinée: Marine marchande - Paul Moussa Diawara, nouveau directeur général prend fonction

Ce lundi 18 novembre 2024 une cérémonie de passation de service s'est tenue au ministère des transports entre Mamoudou Diallo, directeur général sortant de la marine marchande et Paul Moussa Diawara, nouveau directeur général entrant. Pour le directeur sortant, il serait fastidieux de traiter un bilan exhaustif de tout ce qui a été réalisé au sein de la direction durant ces dernières années.

Cet ancien directeur souligne tout de même au nouveau entrant qu'il rejoigne une marine marchande au moment où des vastes chantiers sont ouverts.

<< Il serait fastidieux de traiter un bilan exhaustif de tout ce qui a été réalisé au sein de cette direction durant ces dernières années. Les rapports d'activités ainsi que les notes techniques vous donneront un aperçu détaillé sur ce point. Il convient toutefois de noter que vous rejoignez la marine marchande au moment où des vastes chantiers y sont ouverts pour permettre au secteur maritime de notre pays de relever de nombreux défis auxquels il s'est confronté: défis sécurités environnementaux, défis liés aux questions de transports maritimes, défis institutionnels, défis humains pour ne citer que ceux-ci. Pour accomplir votre mission et surmonter toutes ces contraintes, vous disposez d'un outil qui constitue votre source d'inspiration, le code maritime adopté en juin 2019 et dont la vulgarisation auprès des acteurs politiques et privés s'est tenue en novembre 2023 >>, a indiqué le directeur.

Paul Moussa Diawara, nouveau directeur général de la marine marchande dévoile ces perspectives dans cette nouvelle aventure.

<< Nous comprenons bien que pour aboutir à des résultats, il nous faut développer un esprit d'équipe basé sur la redevabilité en terme de production des services publiques de qualités dans le secteur maritime sur le sceau d'une gestion transparente et durable. Ainsi, nous référant aux articles 7 à 30 de l'arrêté A/2022/3114/MG/GAB du 02 novembre 2022 portant attribution et organisation de la direction nationale de la marine marchande, il apparaît clairement que nous répartissons des tâches qui préservent le fonctionnement de nôtre entité contre les équivoques et les boureaux d'étranglements.

En prenant la mesure de l'immensité ainsi que de la densité du patrimoine maritime au plan de la navigation des infrastructures, des ressources alieutiques et énergétiques, nous pouvons vous rassurer de notre disponibilité à développer la coopération avec notamment les communautés côtières qui doivent êtres des partenaires actifs et bénéficiaires de nos actions sur le plan de la manifestation de la responsabilité sociétale >>, a rassuré le directeur.

Il termine en faisant appel à chacun et à tous pour une collaboration franche qui pourra faire de la direction nationale de la marine marchande une structure de référence en matière de gestion maritime.