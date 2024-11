Guinée: Floraison de mouvements soutien au Général Doumbouya - Les interrogations de Mohamed Lamine Kamissoko du RPG

L'ancien député, Honorable Mohamed Lamine Kamissoko a dénoncé la mise à l'écart des acteurs politiques dans la campagne de vulgarisation de l'avant projet de la nouvelle constitution organisé par le CNT. Il a également fustigé la création des mouvements de soutien au Président de la transition, Général Mamadi Doumbouya par les cadres de l'Administration. C'était à l'occasion de l'assemblée générale hebdomadaire du Rassemblement du Peuple de Guinée (RPG) Arc-en-ciel du samedi 16 novembre 2024, au siège du parti.

Ce membre du bureau politique national de cette formation politique rappel qu'ils représentent les 98% de l'électorat national de la Guinée.

<< Nous savons que nous représentons les 98% et l'électorat national de notre pays. Si c'est vrai que c'est nous qui présentons les élections, c'est nous qui sommes les acteurs des élections, si c'est vrai qu'un gouvernement n'est que organisateur des élections, les seuls qui participent aux élections, c'est les partis politiques, si cela est une réalité, on ne peut pas faire un tel travail à l'absence des partis politiques, ça c'est une réalité. Aussi à ceux qui s'ahardent pour des raisons qui leurs sont propres de se déshabiller dans la rue pour un soutien à une personne qui ne sera pas candidat et qui n'a pas de parti politique, parce qu'à ce que nous s'achons jusqu'aujourd'hui Mamadi Doumbouya n'a jamais dit à quelqu'un voici le nom de mon parti politique à notre avis, et parce que ça ne peut même pas l'être >>, a indiqué le député.

Il renchérit en se posant une question cruciale concernant la création des mouvements de soutien au Président de la transition.

<< Ça peut l'être quand il piétine les guinéens, quand il n'a plus d'égard de respect pour le peuple de Guinée. Il peut dire bon je suis président de la transition, je crée mon parti politique. Si c'est pas le cas, s'il doit respecter sa parole d'honneur de soldat, il n'a pas de parti, il n'est pas candidat aux élections à venir. Alors ceux qui créent les mouvements vous les créez au fait pourquoi ? Soit vous sortez des fonds des caisses de l'État pour vous enrichir personnellement. Et en ce moment, je souhaiterai que le Président de la transition très respectueusement se ressaisisse et répare le comportement de ces cadres qui créent les mouvements de soutien >>, a-t-il souhaité.

Il conclut en indiquant que la création de ces différents mouvements de soutien n'est pas avantageux pour le Président, ni à son honneur, car il doit sauver la Guinée.