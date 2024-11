Sénégal: ISFAR de Bambey - Des enseignants annoncent une grève de 48 heures pour réclamer des équipements de laboratoire

Bambey — La section de l'Institut supérieur de formation agricole et rurale (ISFAR) de Bambey (centre) du Syndicat autonome de l'enseignement supérieur prévoit de décréter à partir de ce mercredi, un mot d'ordre de débrayage de 48 heures pour exiger des autorités compétentes la satisfaction de leurs revendications.

Dans un communiqué transmis à l'APS, les syndicalistes dénoncent le refus des autorités de l'université Alioune Diop (UAD) de remettre à l'ISFAR son matériel de laboratoire actuellement stocké sur le site de Ngoundiane.

Or, renseignent-ils, ce matériel est indispensable pour les travaux pratiques et de recherche du personnel d'enseignement et de recherche (PER) et des étudiants.

Les enseignants de l'Institut supérieur de formation agricole et rurale fustigent le retard du remplacement du personnel administratif, technique et de service (PATS) et du personnel d'enseignement et de recherche (PER) partis à la retraite ainsi que la finalisation du recrutement de l'assistante de la direction des études pour appuyer l'administration dans ses tâches quotidiennes.

Pour la section SAES-ISFAR, les autorités rectorales semblent à travers leur attitude être dans une dynamique de bloquer le fonctionnement de l'institut.

Ils exigent par la même occasion l'audit des fonctions de services de l'ISFAR.

Fort de ce constat, les syndicalistes appellent les militants à se mobiliser autour du plan d'action mis en oeuvre pour défendre les intérêts légaux et légitimes de l'institut supérieur de formation agricole et rurale.