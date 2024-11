Sénégal: Dakar et Mascate gagneraient à accroître leurs échanges commerciaux (ministre)

Dakar — Le ministre de la formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Njekk Sarre, a estimé que le Sénégal et le Sultanat d'Oman gagneraient à accroître encore plus le niveau de leurs échanges commerciaux.

"(...) nos deux pays gagneraient à accroître encore plus le niveau de leurs échanges commerciaux. Le sultanat qui demeure un grand consommateur de produits agricoles et halieutiques, ferait un marché important pour les produits du "made in Sénégal" et une porte d'entrée dans toute la région", a-t-il dit.

M. Sarre s'exprimait, lundi, à l'occasion de la célébration de la fête nationale d'Oman.

Selon lui, malgré la volonté des autorités politiques, qui demeurent unies par des relations d'amitié "très fortes", "les chantiers restent encore nombreux et le potentiel de coopération peut être davantage exploré".

Il a également rassuré de la disponibilité du gouvernement du Sénégal à oeuvrer avec les autorités omanaises à la mise en oeuvre "d'instruments juridiques pertinents aux fins de dynamiser considérablement les investissements et le commerce entre les deux pays".

"Dans le domaine de l'énergie, l'entrée du Sénégal dans le club mondial des producteurs et exportateurs de gaz offre une belle perspective de consolidation de notre partenariat par le partage de l'expertise et de l'expérience Omanaise en la matière", a laissé entendre Amadou Moustapha Njekk Sarre.

Il a encouragé les autorités publiques sénégalaises et omanaises ainsi que les secteurs privés à profiter de "l'énorme potentialité" de création de richesses entre les deux pays au "grand bénéfice" de leurs peuples respectifs.

L'ambassadeur du Sultanat d'Oman, Sais Rachid Hilal Alsaati, a lui aussi exprimé la volonté de son pays de renforcer la coopération bilatérale avec le Sénégal dans divers domaines.

Le Sultanat d'Oman cherche à renforcer la coopération bilatérale et à renforcer les relations diplomatiques avec la République du Sénégal, a t-il déclaré.

Le diplomate a notamment évoqué le secteur des investissements public-privé, la concertation mutuelle sur les questions d'ordre international et l'unification des positions dans les forums internationaux.

Sais Rachid Hilal Alsaati a présenté la vision 2040 d'Oman, une "feuille de route pour le développement durable, axée sur la croissance économique, le progrès social et l'autonomisation de tous les citoyens".

Selon lui, "Oman est également leader en matière d'énergie propre, avec des projets ambitieux visant à atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050, le positionnant comme acteur clé de la transition écologique mondiale".

Par ailleurs, le Sultanat d'Oman, par la voix de son ambassadeur au Sénégal, Sais Rachid Hilal Alsaati, a condamné, la violence dont est victime le peuple palestinien, tout en appelant à un "cessez-le-feu immédiat". "Oman condamne en particulier la violence en Palestine, où des civils innocents souffrent de bombardement, de la famine et de la maladie", a-t-il déclaré.

"On appelle à un cessez-le-feu immédiat et au retrait d'Israël conformément au droit international et aux résolutions de l'ONU", a-t-il poursuivi.

Le diplomate a également appelé à des sanctions contre les colonies israéliennes, qu'il qualifie d"'illégales", et à la reconnaissance de l'Etat palestinien.

"Nous devons agir pour empêcher les nouvelles souffrances et injustices (...)", a t-il déclaré.

La célébration de la fête nationale du Sultanat d'Oman a été une occasion de revisiter ses réalisations à travers sa riche histoire et ses progrès au cours des dernières années.