Afrique: Qualifications CAN 2025 - Sénégal-Burundi ce mardi au Stade Abdoulaye Wade (19H) - Terminer en beauté

Déjà qualifié pour la phase finale de la CAN 2025, le Sénégal aborde ce mardi au stade Abdoulaye Wade, le Burundi dans le cadre de la 6e et dernière journée des qualifications.

Assurés désormais de terminer à la première place du groupe L, après le second revers concédé par le Burkina Faso face au Malawi (3-0) hier, lundi 18 novembre 2024, à Lilongwe, les Lions joueront sans pression. Mais ces retrouvailles avec le public seront une occasion pour l'équipe de Pape Thiaw de préserver son invincibilité et de terminer en beauté avec une belle communion avec le public.

Le Sénégal retrouve ce mardi 19 novembre son public du stade Abdoulaye Wade, pour jouer contre le Burundi, son dernier match des qualifications de la CAN 2025. Après avoir décroché, avant terme, la qualification et de s'emparer la première place du groupe L, les Lions seront sans pression à l'heure d'affronter leurs derniers adversaires de la poule L.

L'équipe du Sénégal n'en jouera pas moins à fond cette ultime rencontre. Une manière de garder son invincibilité et surtout d'engranger plus de confiance en vue des prochaines échéances, notamment la CAN marocaine et les qualifications du Mondial 2026 qui reprennent en mars 2025. Dans cet élan, le sélectionneur Pape Thiaw aura aussi une bonne opportunité d'avoir plus de certitudes sur son groupe qu'il a hérité depuis le mois d'octobre.

Il s'agira d'abord d'affiner ses options tactiques en attendant le choix des joueurs qui seront retenus pour les phases finales de la CAN qui s'approchent à brefs délais. A titre personnel, l'intérimaire Pape Thiaw prendra le pari de terminer le job et conserver et prouver qu'il a les capacités requises pour diriger l'équipe du Sénégal.

Le résultat positif sera tout aussi précieux pour la bande à Kalidou Koulibaly qui aura à coeur de préserver son invincibilité dans ces éliminatoires avec une quatrième victoire de rang. Ce qui aura sans doute une incidence au classement Fifa et sur le choix des chapeaux du prochain tirage au sort du rendez-vous continental.

Ces retrouvailles avec les Burundais ne sera toutefois pas une simple partie de plaisir. Lors de la manche aller Sadio Mané ont déjà pris la mesure de l'adversaire. Les Lions ont dû s'arracher pour venir à bout de cette accrocheuse formation lors de la 2e journée du groupe L des éliminatoires. Il faut noter que la Fédération Burundaise de football avait crié scandale et contesté la victoire du Sénégal (0-1). Elle n'avait pas hésité à déposer une plainte pour réprouver la décision de l'arbitre égyptien de siffler le penalty. Elle estimait qu'aucun contact n'a eu entre Aruna Mussa et Sadio Mané. Quoiqu'il en soit, cette rencontre aura des allures de communion entre les supporters qui voudront assister son équipe terminer en beauté en attendant la campagne au royaume chérifien.

Il faut rappeler qu'après une demande de la Fédération sénégalaise de football auprès de la Confédération africaine de football, cette rencontre, initialement prévue le 17 novembre, a été décalé d'un jour compte tenu des élections législatives afin d'assurer de bonnes conditions de sécurité.