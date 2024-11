Sénégal: Matam, Kanel et Ranérou-Ferlo - L'Apr toujours en pole position

Dans le département de Matam, les résultats provisoires donnent 49.608 voix à Takku Wallu Sénégal, 13.701 voix à Pastef et 10.163 voix à Jamm Ak Njerin. Dans le département de Kanel, c'est Takku Wallu Sénégal qui vient aussi en tête des suffrages valablement exprimés avec 24.891 voix, suivi de la coalition Jamm Ak Njerin avec 9918 voix, de AKS (Abdou Karim Sall) qui a eu 9120 voix et du Pastef avec 6894 voix. Dans le département de Ranérou, zone sylvo pastorale, Takku Wallu Sénégal a eu 8155 voix, le Pastef 5648 voix et Jamm Ak Njerin 1565 voix.

Au décompte final, Takku Wallu Sénégal a raflé tous les sièges de la région. Rappelons que dans le département de Matam, qui compte (02) deux sièges, la coalition Jamm Ak Njarin avait investi sur la liste nationale, Zahra Iyane Thiam, ancienne ministre de la Microfinance, ex-responsable politique de l'APR, et comme Candidat départemental, Abou Diallo (Balel), l'actuel maire de la commune de Ogo, opérateur économique au Gabon et Ndoumbé Diop qui est sa suppléante sur la liste départementale.

En face d'eux, la coalition Takku Wallu Sénégal (TWS), menée par l'ancien président de la République, Macky Sall, a porté son choix sur des figures comme le maire de Matam, Mamadou (Mory) Diaw, ancien député et ancien président du Conseil de surveillance de l'Agence de Gestion des Routes (Agéroute), Aïssata Ousmane Diallo pour la majoritaire, et comme suppléants Kalidou Wagué, opérateur économique, ancien député, plus Maïmouna Ba. Parmi les personnalités du département qui ont été investies, on trouve Mamadou Ngom dit Farba, le député-maire des Agnam, coordonnateur départemental de l'Apr, qui occupe la septième place sur la liste nationale.

Le parti Pastef, (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité), qui a ambitionné de renverser la tendance du leadership des «apéristes» dans la zone, avait porté son choix, pour la majorité départementale, sur un jeune opérateur économique, Cheikh Oumar Basse, qui a comme suppléant Fatimata Diallo. Au niveau de cette formation politique, le coordonnateur départemental, Banta Wagué, est investi au 29ème rang sur la liste nationale dirigée par Ousmane Sonko.

Dans le département de Kanel, où les deux (02) sièges sont revenus aussi à Takku Wallu, Daouda Dia, ancien Questeur, ancien ministre et Racky Diallo sont passés.

La coalition Jamm ak Njarin, dirigée par l'ancien Premier ministre, Amadou Ba, avait jeté son dévolu sur d'éminents responsables qui ont démissionné de l'Apr de Macky Sall. Il s'agit pour la majoritaire, de Amadou Samba Kane, le maire de Hamady Ounaré, ex-Directeur général de la Lonase, et de Néné Mariame Kane, ancienne responsable au sein du Mouvement national des femmes républicaines. Au niveau des suppléants, on trouve Bocar Mamadou Daff, l'ancien Directeur général de la CMU (Couverture Maladies Universelles) et Coumba Sadio Dia.

Le candidat de And ci Koolute Nguir Sénégal (AKS) de Abdou Karim Sall n'est pas passé.

A Kanel toujours, le parti Pastef, (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité), avait investi un enseignant du nom de Mallé Sylla, qui est suppléé de Sokhna Sow, une commerçante.

Dans le département de Ranérou-Ferlo, le seul siège en compétition, a été remporté aussi par la coalition de Macky Sall, faisant ainsi de Amadou (Dawa) Diallo, l'actuel président du Conseil départemental, un député. Dans la zone, la formation politique du Premier ministre Ousmane Sonko, avait choisi Samba Camara, un entrepreneur investi sur la liste majoritaire et Fatou Faye Dianka sur la liste des suppléants, pour contrer les assauts de Takku Wallu et de Ousmane Ba et Diouma Kalidou Diallo investis par la coalition d'Amadou Ba.