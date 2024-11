Sénégal: Diourbel - Khadim Gueye reconnaît sa défaite et félicite Pastef

La tête de liste de la coalition Samm sa Kaddu dans le département de Diourbel, Abdou Khadim Gueye, a remercié les électeurs et électrices qui leur ont fait confiance et qui ont voté pour leur coalition.

Le président du Conseil départemental s'exprimait au lendemain de leur défaite aux élections législatives anticipées du dimanche 17 novembre 2024. «Je mesure bien leur déception ; mais ces électeurs doivent savoir qu'une élection est une compétition ou on gagne aujourd'hui et on perd demain. Je voudrais remercier tous les hommes et toutes les femmes de l'ensemble du département, des deux arrondissements du département de Diourbel, qui ont voté pour la coalition Samm sa Kaddu dans laquelle j'étais investi, avec la dame Fatou Wane de Touba Lappe, Abdou Diagne de Tocky Gare et Dior Mbengue de Ndoulo.

Ces populations nous ont réservé un accueil chaleureux, lors de notre campagne électorale. Nous comprenons leur choix de voter Passtef. Nous en profitons pour féliciter le vainqueur, qui est le Pasteef, et leur souhaiter toute la réussite pour l'intérêt du Sénégal tout entier».

Cette coalition regroupait aussi, dans le cadre d'une inter-coalition, Takku Wallu (PDS, APR et alliés) et Samm sa Kaddu (composé Taxawu Senegal, PUR, Gueum sa Bopp, ARC, AJ). La tête de liste soutient que leur inter-coalition tirera les leçons. «Il y a un engouement très fort en milieu rural. Mais, c'est le peuple qui a décidé de conforter Pastef dans son pouvoir, en lui donnant les pleins pouvoirs. La défaite ce n'est pas qu'à Diourbel. Le peuple a décidé, de manière unanime, de donner le pouvoir absolu à Pastef. Nous acceptons ce verdict. Le Pastef est face au peuple et le peuple est face à Pastef. Et nous allons voir ce qui va se passer dans les 4 prochaines années.»