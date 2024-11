Congo-Kinshasa: Pour ses merveilles accomplies le long de l'année 2024 - L'Office National du Tourisme honore Dieu à travers un culte d'actions de grâces à son siège

L'Office National du Tourisme, à travers ses autorités, cadres et agents, a rendu un vibrant hommage à Dieu, via un culte d'actions de grâces, en son siège, le vendredi 15 novembre dernier.

Avec une attitude de reconnaissance à Dieu pour ses merveilles accomplies le long de l'année 2024, mais aussi et surtout pour le don de vie accordé à l'ensemble du personnel, Madame le Directeur Général, Yombo Mukendi Jolie, accompagnée de son Directeur Général Adjoint, Monsieur Diakiese Paul, ont témoigné, via ce culte, leur gratitude à Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas, Celui auprès de qui rien n'est impossible et qui, par sa main salvatrice et triomphante, fait échouer les plans des méchants, en y accordant la victoire à ses élus.

Ainsi, vêtus tous en blanc, signe de pureté et de paix, les personnels de cet établissement public ont bénéficié d'une homélie tirée du livre de Luc 17 :11-19, retraçant le récit des dix lépreux guéris par Jésus-Christ et dont l'un, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix.

Cette prédication libellée par la servante de Dieu Berthe Walo, a débouché sur le partage de la sainte scène, un moment crucial qui a permis à l'assemblée de s'approcher de la table du Seigneur.

La journée a été également ponctuée d'une part, du mot de la représentante du personnel, Madame Nadine Kuka qui, de manière succincte a retracé les différentes réalisations positives qui poussent tous les agents à rendre les actions de grâce à Dieu ; et d'autres part, les témoignages de quelques cadres et agents qui se sont souvenus de cet Office non prometteur à l'époque, à celui d'aujourd'hui où les avancées sont très significatives.

Par ces témoignages plus d'un se sont empressés à offrir à Dieu leurs offrandes d'actions de grâces, bien avant que les deux autorités le fassent au nom de tout l'ONT. Ceci répond, il y a lieu de le relever, à ce que l'apôtre Paul dit au livre des Colossiens 3 :17 « Quoi que vous fassiez, en parole ou en oeuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père »

Un repas servi en toute convivialité a permis de clôturer ladite journée.