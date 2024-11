Congo-Kinshasa: Insécurité à Goma - Les chefs des quartiers appellent au renforcement des mesures de sécurité

Face à l'insécurité grandissante dans plusieurs quartiers de Goma, les chefs des quartiers plaident pour des actions concrètes de la Police nationale congolaise (PNC). Lors d'une parade, lundi dernier, des recommandations ont été formulées pour renforcer la sécurité dans cette ville stratégique du Nord-Kivu.

Sur la situation de renforcement des effectifs de la PNC, le commandant supérieur et bourgmestre de la commune de Kasisimbi, Jean-Paul Elongi, a demandé au commissariat provincial de la PNC de déployer davantage d'effectifs dans les quartiers de Bujovu, Ndosho, Mugunga et Majengo, considérés comme des zones phares et sensibles d'insécurité dans cette région de la RDC. « Nous recommandons au commissariat provincial de renforcer les effectifs dans ces quartiers pour endiguer l'insécurité grandissante, » a-t-il déclaré.

Cette parade élargie aux chefs de quartiers visait également à encourager la création de bureaux de police de proximité. Ces infrastructures, selon les autorités, permettraient de répondre efficacement aux préoccupations des habitants confrontés à des attaques récurrentes de criminels.

Un appel à la responsabilité sur l'insalubrité

Outre les questions de sécurité, le maire de Goma, Faustin Kamand, commissaire supérieur principal, a profité de l'occasion pour dénoncer l'insalubrité dans certains quartiers, notamment Mikeno, Les Volcans, Mapendo et Kahembe. Selon lui, la situation découle de l'abandon des travaux communautaires, communément appelés salongo, par certains chefs des quartiers.

« Vous avez une semaine pour corriger cette situation. Dans le cas contraire, vous serez sommés de démissionner. L'État vous a doté d'une taxe pour l'assainissement, mais vous ne faites rien», a averti le maire, visiblement soucieux de l'image touristique de la ville.

Vers une ville de Goma propre et sécurisée

Cette rencontre marque une volonté des autorités locales d'associer les chefs des quartiers à la lutte contre l'insécurité et l'insalubrité, deux problématiques majeures qui ternissent l'image de Goma, ville aux potentialités touristiques. La collaboration entre la PNC, les autorités locales et les chefs de quartiers sera cruciale pour restaurer la sécurité et améliorer les conditions de vie des habitants.