Congo-Kinshasa: La Semaine de l'Institut de Musées Nationaux du Congo marquée par un atelier sur la gouvernance organisé par l'UNESCO

La semaine de l'Institut de Musées Nationaux du Congo (IMNC) a été marquée par l'atelier de renforcement des capacités de ses agents, organisé par l'UNESCO du mercredi 12 au Jeudi 13 novembre 2024. Tenu au siège de l'UNESCO-RDC, et animé par l'Administrateur National du Programme Culture de l'UNESCO-RDC, M. Augustin BIKALE, assisté de madame Liliane FEZA, l'Assistante du Secteur Culture, l'atelier a permis d'explorer tous les domaines essentiels relatifs au contexte actuel de l'Institut des Musées Nationaux du Congo (IMNC), qui se trouve dans une importante phase de transformation. Une phase de laquelle chaque agent doit devenir un laboratoire d'idées, de solutions à apporter aux problèmes de l'institut. Vingt délégués représentant les directions de l'IMNC, ont identifié les besoins et défis auxquels est confrontée l'institution.

Le rôle de l'UNESCO dans le domaine patrimonial, les conventions culturelles, l'état des lieux de l'IMNC et des Musées Nationaux, les recommandations de l'UNESCO relatives aux questions muséales sont, en substance, les points qui ont été abordés pendant l'atelier.

Un accent a été mis sur la recommandation de l'UNESCO de 2015 sur la protection des musées et de leurs collections.

Cette recommandation est un outil important auquel se conforment toutes les institutions dans le monde qui oeuvrent dans le domaine muséal. Elle apporte des réponses et, surtout, donne des orientations sur la manière dont les choses doivent être faites pour que les musées jouent leurs rôles dans la société : aussi bien celui de la préservation du patrimoine, de la recherche scientifique, que celui de communication et de l'éducation.

«Le musée et la décentralisation» est une problématique qui a également été abordée. Elle est majeure du fait que les Musées Nationaux sont des entités déconcentrées qui évoluent dans un système décentralisé. L'atelier a permis d'entamer la pose des bases répondant aux problèmes futurs qui pourraient en découler.

A l'issue de l'atelier, le Directeur Général ad intérim de l'IMNC, M. Simon Siala Siala, a remercié l'UNESCO en offrant un tableau de peinture à son Représentant en RDC, M. Isaias Barreto da Rosa. Ce dernier a réaffirmé l'engagement de l'UNESCO dans l'accompagnement de l'IMNC en matière de protection et de promotion du patrimoine Congolais.

Allocution de Monsieur Isaias BARRETO da ROSA, Représentant de l'UNESCO en RDC

Mesdames et messieurs,

Nous avons l'habitude de dire que le patrimoine est l'âme d'un peuple qui relie le passé, le présent et le futur. Lorsque nous travaillons dans la protection du patrimoine, nous sommes en train de travailler dans la protection de l'homme, d'un peuple.

A l'UNESCO, nous sommes vraiment ravis de nous mettre aux côtés de l'Institut des Musées Nationaux du Congo pour donner notre humble contribution dans ce travail très noble de protection de l'âme du peuple congolais. Nous aurons, la semaine prochaine les États généraux du Musées et nous allons également accompagner le ministère de la Culture et l'IMNC dans plusieurs activités, dans plusieurs initiatives dans le cadre de la protection du patrimoine. Nous parlerons non seulement du patrimoine matériel mais aussi du patrimoine immatériel.

Quand j'étais très petit, très jeune au village, au Cap Vert d'où je viens, je dansais la musique congolaise. Elle est très populaire et elle est connue un peu partout au niveau mondial. La rumba est aujourd'hui un patrimoine immatériel non seulement de la RDC mais de l'humanité toute entière.

Mais il y a un grand potentiel et ce n'est pas seulement la rumba congolaise. Il y a un mois de cela j'étais à la Tshopo. J'ai eu l'occasion d'échanger avec les acteurs culturels, les hommes des médias, les professeurs et les chercheurs. Nous avons discuté sur le patrimoine immatériel de la province de la Tshopo. Et je disais que nous avons un grand potentiel ici au niveau de la RDC en ce qui concerne aussi le patrimoine immatériel.

Il y a un besoin d'inscrire d'autres biens du patrimoine matériel sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. En RDC nous avons cinq sites du patrimoine mondial naturel. Mais il y a d'autres sites du bien culturel non seulement des biens naturels mais des sites du patrimoine culturel qui peuvent également être inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Monsieur le DG, l'UNESCO est prête à accompagner le gouvernement de la RDC et l'IMNC. Nous sommes prêts à travailler avec d'autres partenaires, à mobiliser des partenariats pour vous accompagner également dans ce travail. Et le fait que nous soyons ici aujourd'hui, rassemblés tous autour de cette table, montre notre engagement à accompagner la RDC dans ce travail.