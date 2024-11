Congo-Kinshasa: SNEL hebdo - La SNEL toujours engagée dans l'amélioration de la fourniture en énergie électrique pour ses clients

La semaine du 11 au 17 novembre 2024 de la Société nationale d'électricité (SNEL) a été marquée par une série d'activités visant à améliorer la fourniture en énergie électrique à travers le pays, afin de desservir tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo.

Dans la province du Haut-Katanga, au Sud-Est du pays, des anomalies inquiétantes ont été découvertes sur les câbles souterrains moyenne tension de la SNEL, sur lesquels des maisons sont construites de manière anarchique à Lubumbashi, chef-lieu de la province.

Dans la province du Sud-Kivu, (Est de la République), les projets pour l'optimisation de la fourniture en énergie électrique dans tous les territoires de ladite province ont été annoncés par le directeur provincial de la SNEL.

Ces projets incluent notamment la modernisation de la centrale hydroélectrique de Mungombe dans le territoire de Mwenga ainsi que le renforcement de l'alimentation de la cité minière de Nyabibwe.

Dans la province du Lualaba, (Sud-est du pays), dans le cadre de son projet d'électrification, l'opérateur public congolais d'électricité a procédé samedi au lancement de l'éclairage public à la cité de Tenke et les environs, marquant ainsi la première fois depuis son histoire que la cité de Tenke bénéficie d'un éclairage public.

À Kinshasa, capitale de la RDC, les techniciens sont intervenus sur les différents réseaux de distribution électrique de la ville, notamment par le placement du transformateur 630kVA-20/0.4kV dans la cabine Basilunda, Makanza et Elikyas ; et par les travaux d'assemblage des nouvelles cellules 30kV à la sous station CDA.

Dans le but d'assainir le réseau, ils ont procédé à la pose de câbles et à la confection des boites de jonction entre les cabines Lokende et EP Sendwe.

Afin de décharger le feeder 32 de la sous-station Ndolo, l'équipe de la direction de l'exploitation et de la maintenance a effectué des travaux de création de la dixième boucle à la cabine Prison de Ndolo pour le nouveau Feeder 32bis.

Cependant, face à l'incivisme des habitants et aux constructions anarchiques sous les lignes électriques, la SNEL a exprimé son inquiétude face à ces comportements qui mettent en péril ses infrastructures. Elle a appelé à une coopération accrue des habitants et des services spécialisés tels que l'Office des Voiries et Drainage (OVD), les services du cadastre et de l'urbanisme, pour résoudre ces problèmes et améliorer la situation énergétique.