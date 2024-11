Congo-Kinshasa: Ouverture de la session budgétaire 2025, OGEFREM - William Kazumba Mayombo énonce les 6 axes prioritaires pour la maximisation des recettes

Dans l'optique de mener à bien sa mission de gestion du transport multimodal, l'Office de Gestion du Fret Multimodal (OGEFREM), a, par le biais de son Directeur Général, M. William Kazumba Mayombo, lancé officiellement les travaux de la session budgétaire pour l'exercice 2025. Cette cérémonie inaugurale a eu lieu ce lundi 18 novembre 2024 dans la salle polyvalente de sa Direction Générale.

En bon croyant, William Kazumba a débuté son allocution par une petite prière, afin de rendre grâce au Tout-Puissant pour ses bienfaits. Ensuite, dans son discours proprement-dit, il a souligné l'importance de ces accises, qui vont permettre de poser les bases d'un avenir d'espérance et prospère, en tirant parti des atouts de l'Office et en répondant aux défis actuels.

"L'OGEFREM, Conseil des chargeurs de la RDC, est un acteur clé dans la gestion du fret multimodal, une activité stratégique pour le commerce extérieur de notre pays. Les défis logistiques, infrastructurels et autres, sont autant des facteurs qui nécessitent de notre part une résilience à toute épreuve et une occasion pour nous de prendre conscience de ces défis par rapport à la mission confiée à notre office par l'Etat. Cependant, ils constituent en même temps une opportunité pour repenser notre mode de fonctionnement et renforcer notre champ de compétence", a déclaré William Kazumba, tout en précisant que ces défis ont une répercussion directe sur leur manière de fonctionner.

Poursuivant son intervention, le Directeur Général a rappelé aux agents et cadres de l'OGEFREM leur principal objectif, qui est la maîtrise de la gestion du Fret multimodal, en s'assurant également de la mise en place des mécanismes appropriés pour garantir la couverture intégrale du fret tant à l'importation qu'à l'exportation. Ceci implique, entre autres, la transparence et l'efficacité dans la gestion du fret multimodal, destiné à la RDC.

Pour lui, la lutte contre la fraude demeure une grande priorité afin d'accroître les recettes publiques, y compris celles de l'OGEFREM. Ainsi, il a appelé à une réflexion approfondie et une planification rigoureuse des activités, afin de garantir la viabilité financière de l'Office pour l'exercice 2025.

En outre, il a insisté sur l'engagement collectif de toutes les directions du siège, des entités décentralisées et des représentations à l'étranger, pour la couverture intégrale du fret congolais, qui constitue le premier levier stratégique pour augmenter la production et par conséquent, accroître la capacité de la trésorerie. A l'en croire, c'est l'unique moyen de concrétiser les rêves, et de rendre compétitive cette unité de production mise à la disposition de l'OGEFREM par l'Etat, au sein dans laquelle l'avenir doit être bâti.

Perspectives pour l'exercice 2025

Plus loin dans son discours, le Directeur Général de l'OGEFREM, William Kazumba, a énuméré les 6 axes prioritaires, à absolument mettre en place, pour assurer la pérennité de l'office, mais aussi, sa compétitivité, sa productivité et son efficacité pour l'année qui s'annonce, entre autres :

L'assainissement des charges d'exploitation, qui a pour priorité de procéder à une analyse approfondie des charges d'exploitation, de faire une anatomie détaillée et chirurgicale des dépenses, afin de mieux les maîtriser, les rationnaliser, et en dégager des économies qui pourraient être affectées à des projets d'investissement à impact visible pour les chargeurs et l'économie nationale.

Le deuxième axe prioritaire est la réalisation effective des actions de facilitation et d'assistance aux chargeurs. Ici, le DG a sonné la cloche pour mettre fin à la léthargie, qui doit être reléguée aux oubliettes, pour ainsi faire place à un dynamisme et une créativité individuelle qui sera profitable à l'avancement de l'office et l'élargissement de sa capacité d'intervention non seulement dans les infrastructures, mais également, dans les conditions de travail. Sur ce, il a exhorté l'assistance à passer de la parole à l'acte, en posant des actions tangibles.

Troisièmement, la mise en place et le fonctionnement régulier du comité national et des comités locaux de facilitation de transport. Comme quatrième axe, le renforcement de la participation de l'office dans les forums internationaux afin de défendre avec efficacité les intérêts des chargeurs congolais dans le domaine de transport international des marchandises.

Le cinquième axe concerne le redéploiement des activités vers la création des plateformes logistiques. Et enfin, le sixième axe est la mobilisation et le renforcement des ressources humaines.

A travers ces recommandations, William Kazumba a galvanisé toutes les parties prenantes à ces travaux, afin de mettre en place des prévisions budgétaires osées pour l'exercice 2025. Selon lui, l'OGEFREM doit être ambitieux s'il veut gagner du terrain dans la maximisation des recettes, qui vont profiter non seulement à ses agents, mais qui aura également un impact considérable sur l'économie nationale.

Par ailleurs, il a interpellé les cadres et agents de cette entreprise du portefeuille de l'Etat sur la prise de conscience individuelle et collective, pour matérialiser toutes les recommandations qui leur ont été formulées.