Congo-Kinshasa: Etats Généraux du Portefeuille - Jean-Lucien Bussa confirme le rendez-vous du 9 au 14 décembre 2024

Le rendez-vous est confirmé. Les états généraux du Portefeuille vont se tenir, effectivement, à Kinshasa, du 9 au 14 décembre 2024, au Centre financier, situé à la Gombe. Placées sous le haut patronage de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, Chef de l'Etat, ces assises sont conçues pour permettre d'examiner les voies et moyens pour l'amélioration des performances opérationnelles et financières des entreprises publiques.

Il sera question, concrètement, au terme des travaux, de faire du Portefeuille de l'Etat un véritable levier du développement économique et social de la République Démocratique du Congo (RDC), conformément à la vision portée par le Gouvernement, dirigé par la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka.

Les participants aux différents panels proviendront de plusieurs institutions et services du pays. Il s'agit, entre autres, de la Présidence de la République, de l'Assemblée Nationale, du Sénat, de la Primature, du Conseil Economique et Social, des Ministères sectoriels dans lesquels évoluent les entreprises publiques (Transport et Voies de Communication, Commerce Extérieur, Agriculture, Infrastructures et Travaux Publics, Finances), des Partenaires Techniques et Financiers (FMI, Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement, Union Européenne et autres Agences de développement, AFD, DFID, GIZ), de la Cour des Comptes, de la Banque Centrale, de l'Inspection Générale des Finances, des Services et organes techniques du Ministère du Portefeuille, des Universités et Instituts Supérieurs, de la Société civile...

Les différents sous-thèmes à développer sont les suivants :

Panel 1 : Cadre Juridique, Institutionnel du Portefeuille de l'Etat et La réforme des entreprises publiques

Panel 2 : Gouvernance des entreprises du Portefeuille de de l'Etat

Panel 3 : amélioration de la performance des entreprises publiques

Panel 4 : Contrôle de la gestion, Lutte contre la corruption et le détournement

Panel 5 : Relance des entreprises du PF

Panel 6 : Le Portefeuille de l'Etat et le développement social

L'ensemble de ces thématiques converge vers la création d'un environnement propice à l'investissement, à la croissance durable et à la réduction de la dépendance aux ressources naturelles, en favorisant une gouvernance responsable et une vision stratégique claire pour l'avenir du Portefeuille de l'État. Cela dégage la vision stratégique du Portefeuille de l'Etat, le modèle économique au profit du Trésor public, etc.