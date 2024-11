Gabon: Nouvelle Constitution gabonaise - La jeunesse musulmane engagée à fond

Alors que la campagne référendaire battait son plein à travers les différents quartiers de la capitale gabonaise, ainsi que sur l'ensemble du territoire national, les jeunes musulmans du Gabon n'ont pas voulu se laisser compter l'histoire de l'adoption de la nouvelle constitution de leur pays, comme cela se faisait par le passé.

Ils y ont pris une part active notamment par l'organisation de quelques activités dont l'une des plus phares aura été la tenue à Libreville, de deux tables rondes pacifiques avec pour but principal, de mieux édifier à la fois les populations, mais surtout leurs concitoyens et frères dans la foi, très souvent considérés à tord ou à raison comme des citoyens hors de tout cadre politico économique et administratif.

Animée par un journaliste émérite indépendant, en la personne de Wilfried Moutendi, c'est la salle polyvalente de la mosquée centrale de la capitale gabonaise, qui prêtée son cadre à ces rencontres du donner et du recevoir axées sur l'éducation et la sensibilisation des masses sur l'importance de connaître les tenants et aboutissants de la mère des lois gabonaise qui n'est autre que la Constitution. Toute chose qui permettrait aux uns et au autres de voter utile, soit pour le OUI, pour le NON, ou l'abstention.

Pour la seconde et dernière table ronde pacifique du genre, le volet sur l'abstention a également été abordé.

Les panelistes à la hauteur

Autour d'une table les trois tendances, le Oui, le Non et l'abstention ont alimenté le débat. Un débat contradictoire à caractère éducatif, très suivi par plusieurs jeunes musulmans des deux sexes avides de jouer pleinement leur partition dans le développement socio-économique du Gabon.

Comme lors de la première rencontre, la tendance du vote en faveur du "Oui" était défendu par Abdoul Kader Abib. Le "Non" était l'affaire de Mbele Julio, juriste de formation. Absent à la première table ronde," l'abstention ", représenté et défendu avec la manière par Mamadou Sài-d, s'est invité dans la deuxième, en rétablissant quelque peu l'équilibre dans les débats.

Les échanges étaient aussi riches que variés, tournant autour des articles 43, 53, 143 etc...Pour une leçon inaugurale du genre, ce fut un coup de maître.

Rappellons que ces rendez-vous intellectuels et instructifs, sont l'initiative du chef de la communauté musulmane du Gabon, en la personne de Abdoul Razzak Guy Kambongo, qui entend apporter un vent nouveau au sein de cette communauté, en marge du cadre des activités religieuses, ceci en vue d'inciter les jeunes musulmans à participer aux débats publics.

Pour Georges Abdulhakim Tigalekou, le Secrétaire Exécutif 3, du Conseil supérieur des affaires islamiques, " c'est une initiative louable, dans la mesure où elle nous donne l'occasion de participer et d'organiser de telles émissions, mais aussi une volonté pour notre chef, d'inciter les jeunes musulmans à ne plus rester en marge des grandes décisions visant le développement socioéconomique de notre pays". a-t-il défendu.

Notons que cette grande organisation s'est faite sous l'oeil vigilant du coordonnateur général du centre des sagesses et des reflexions avancée du Gabon, en la la personne de Moussavou Aboughe Âmes Tariq. Le rendez-vous est donc pris pour les prochaines grandes reconctres.