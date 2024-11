Angola: BODIVA ouvre une offre publique de vente de 30 pour cent

Luanda — Cent quatre-vingt mille actions ordinaires de la Bourse de Dettes et des Valeurs d'Angola (BODIVA), correspondant à 30 pour cent de son capital social, seront vendues, du 19 novembre au 6 décembre, aux investisseurs nationaux et étrangers, par le biais d'une offre publique.

La vente, dont la séance officielle de lancement a eu lieu ce lundi, est émise par l'Institut de gestion des actifs et fait partie du Programme national de privatisation des actifs (PROPRIV).

Approuvée par le décret présidentiel n° 66/24 du 13 mars 2024, l'offre est subdivisée en 168 mille actions (28% du capital social) pour le grand public et 12 mille actions (2%) pour les salariés de BODIVA et le prix de vente par action varie entre 8 633 et 13 259 kwanzas.

Les ordres d'achat peuvent être soumis aux agents d'intermédiation, à savoir Áurea, BFA Capital Markets et Lwei Mansa Musa Brokers.

Intervenant lors du lancement de l'offre publique de vente, la présidente du Conseil d'administration de l'Institut de gestion des actifs et des participations de l'État (IGAPE), Vera Escórcio, a souligné que la vente de 30 pour cent des actions de BODIVA vise à contribuer à la redistribution du revenu national et permettre une large participation au capital social des entreprises publiques.

Cette privatisation, a-t-elle poursuivit, constitue une étape essentielle vers la consolidation de la stratégie d'amélioration de l'efficacité du secteur des entreprises publiques, à travers l'encouragement d'une participation plus active des entreprises privées dans les segments stratégiques et compétitifs de l'économie.

Selon la gestionnaire, avec l'ouverture de son capital social, BODIVA sera plus alignée sur les normes élevées en matière de transparence, d'audit et de réglementation, caractéristiques qui renforcent la confiance des investisseurs nationaux et internationaux.

Vera Escórcio a souligné que cette opération vise non seulement la consolidation du marché financier national, mais ouvre également une nouvelle ère d'opportunités pour le renforcement de l'économie angolaise.

À son tour, le président du Comité Exécutif de BODIVA, Walter Pacheco, a estimé qu'avec l'achat de ces actions, les investisseurs feraient partie d'une entreprise transparente et rentable qui publie des comptes sans réserves.

Il a rappelé que pour la création de BODIVA, en 2014, l'Etat a investi 900 millions de kwanzas, ayant déjà reçu, à ce jour, 1,7 milliard de kwanzas de dividendes.