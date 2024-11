Angola: Un diplomate souligne des initiatives du pays dans la résolution du conflit

Luanda — L'ambassadeur de l'Angola accrédité au Qatar, António Coelho Ramos da Cruz, a souligné, à Doha, les initiatives du Gouvernement angolais dans la recherche de solutions pacifiques aux conflits en Afrique, en mettant l'accent sur celui entre la République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda et le Soudan.

Intervenant à l'occasion de la célébration de la Fête de l'Indépendance Nationale, dans la capitale du Qatar, il a souligné que l'Angola partageait son expérience dans la résolution pacifique des différends, avec la prévention et l'intermédiation dans divers conflits qui déclenchent ou menacent d'éclater dans la région.

Il a fait savoir que l'action de l'Angola vise essentiellement à promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité en Afrique et à rapprocher les peuples du monde en général, à un moment où les valeurs de dialogue et de tolérance sont mises à l'épreuve et les conflits et les crises se multiplient.

Il a souligné que l'Angola est devenu l'un des centres politiques de l'Afrique subsaharienne et australe, où son Président, João Lourenço, en tant que champion de paix et réconciliation en Afrique, mandat accordé par l'Union africaine, développe des initiatives limitées à la Région des Grands Lacs et et s'étend à toutes les zones du continent africain où persistent des situations d'insécurité et de conflits.

Il a indiqué que l'Angola suivait avec la même préoccupation l'évolution du conflit en Ukraine et l'escalade du conflit au Moyen-Orient.

Il a réitéré la nécessité de trouver les meilleures voies pour parvenir à une paix définitive dans ces deux régions troublées de la planète, fondée sur le respect de la Charte des Nations Unies, des principes de non-agression, d'inviolabilité des frontières et de défense de la souveraineté des États, de la nécessité de l'expulsion des territoires palestiniens et de la création d'un État palestinien indépendant et souverain.

Il a fait référence au message du Président João Lourenço sur l'état de la nation, qui appelait "au monde à se lever à l'unisson pour mettre fin à ces guerres, afin de défendre les vies humaines qui sont perdues, la paix et la sécurité en Europe et Moyen-Orient et les répercussions directes qu'elles ont à travers le monde".

Dans ce contexte, le diplomate angolais a salué les efforts déployés par le Qatar dans la médiation pour la résolution du conflit au Moyen-Orient, en vue de parvenir à la paix régionale et à la stabilité mondiale.

Il estime que, dans le cas du conflit actuel dans la région, la création de l'État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël apparaît comme la voie la plus appropriée, capable de mettre définitivement un terme au conflit qui dure depuis des décennies et de promouvoir de bonnes relations de voisinage.

Coopération bilatérale

L'ambassadeur a reconnu que la coopération bilatérale entre l'Angola et l'État du Qatar a considérablement évolué ces dernières années, ayant comme base les accords et protocoles de coopération signés lors de la visite officielle du Président João Lourenço au Qatar, en septembre 2019, au cours de laquelle l'émir du Qatar, Cheikh Hamad AI-Thani a encouragé les hommes d'affaires qataris à investir dans différents secteurs de l'économie angolaise.

Il a souligné que, dans le cadre de la vision stratégique de l'Angola pour attirer les investissements dans le pays, le Qatar est un grand partenaire économique potentiel dans le Conseil de Coopération du Golfe (CCG), en raison de son haut niveau de développement et de sa grande capacité à transformer les revenus du pétrole et du gaz en moteur de son économie et du développement multiforme du pays.

Dans le domaine des relations politico-diplomatiques, il a souligné le protocole visant à établir un mécanisme de consultation politique pour partager et harmoniser les positions sur les questions bilatérales, régionales, continentales et internationales et l'accord visant à supprimer les visas dans les passeports diplomatiques et spéciaux.

Il a également évoqué l'accord économique et commercial dans les secteurs de l'industrie, des mines, de l'énergie, de l'agriculture, des communications, des transports, de la construction civile, du travail et du tourisme et du transport aérien, qui a permis l'établissement de liaisons aériennes directes entre Doha et Luanda.

Le diplomate a, d'autre part, révélé que Qatar Energy investit dans le secteur pétrolier angolais depuis 2020, avec des participations dans le bloc 48, composé du consortium Total, opérateur avec 40%, Sonangol Pesquisa e Produção, avec 30% et Qatar Petroleum avec 30 %.

Il a informé que la coopération dans le domaine du transport permettra également aux navires qataris de transporter du gaz naturel liquéfié (GNL) exporté par l'Angola depuis l'usine Angola LNG de Soyo, dans la province de Zaire.

Activité culturelle

Le musicien et compositeur Mito Gaspar a animé la fête célébrant le 49e anniversaire de l'indépendance nationale, organisée dans l'un des hôtels de la capitale du Qatar.

Les participants ont dégusté une variété de plats typiques angolais, qui ont mis en valeur la richesse et la diversité de la cuisine du pays.