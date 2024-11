Angola: Un professeur d'université lance le livre 'Compreender a Cultura Científica'

Huambo (Angola) — Le professeur universitaire Anil Miguel Afonso Vila lance, le 5 décembre, dans la ville de Huambo, le livre "Compreender a Cultura Científica - Angola entre utopias e desafios" (Comprendre la culture scientifique L'Angola entre utopies et défis).

L'ouvrage cherche à découvrir, en 288 pages, comment la presse, les musées et les établissements d'enseignement supérieur contribuent à la promotion de la culture scientifique.

Se confiant à l'Angop, l'auteur a expliqué que le livre, parrainé par l'Institut Supérieur Polytechnique d'Humanités et Technologies « ISUPEkuikui - II » de Huambo et préfacé par la professeure de l'Université de Lisbonne Cecilia Galvão, présente des solutions sur la façon d'interpréter les informations véhiculées par les organes de communication sociale.

Elle a ajouté que l'oeuvre, dont le processus de prévente a débuté le 12 de ce mois, d'une valeur de 12 mille Kwanzas, cherche également à interpréter des messages qui ont comme base la connaissance scientifique ou à pouvoir prendre des décisions, à travers la science, pour faire partie des connaissances générales de chacun.

L'universitaire a expliqué que la culture scientifique, telle que racontée dans le livre, est un concept global qui n'est pas seulement lié à une connaissance spécifique de la science. Par conséquent, les citoyens scientifiquement instruits comprennent le langage de la connaissance, en général, ou recherchent des informations auprès de sources sûres, tout en essayant de comprendre les propositions qui sont présentées et leur portée.

Bien qu'il soit son premier livre littéraire, Anil Miguel Afonso Vila a publié plusieurs articles dans différentes revues scientifiques d'institutions supérieures d'Angola et du Portugal, comme "Multiculturalisme : l'éducation au XXIe siècle", "Culture scientifique ? Utopies et négligence dans l'IES en Angola", "Culture scientifique en Angola : tendances et défis", entre autres.

Anil Vila est professeur à l'Institut Supérieur Polytechnique d'Humanités et Tchnologies « ISUPEkuiklui II », possède un diplômé de premier cycle en en Sciences Sociales de l'Université Agostinho Neto, une maîtrise en Culture Scientifique et Diffusion des Sciences, de l'Université de Lisbonne, en plus d'attendre le test public de doctorat à l'Université Nova de Lisboa.