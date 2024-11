Egypte: Le ministre des Affaires étrangères appelle à mettre en oeuvre le partenariat stratégique Égypte-UE

Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdel Ati, a souligné la nécessité d'appliquer le partenariat stratégique global entre l'Egypte et l'Union européenne, convenu plus tôt cette année ceci lors d'une réunion avec les responsables et les membres du département européen du ministère et du secrétariat général pour la coordination de l'accord de participation égypto-européen.

Abdel Ati a mis l'accent sur l'importance de promouvoir les relations avec les pays européens dans tous les domaines, en particulier après avoir hissé les relations au niveau du partenariat stratégique global.

Le ministre des Affaires étrangères a mis l'accent sur l'importance des consultations politiques périodiques avec les pays européens, et la nécessité de renforcer la coopération économique et commerciale et d'encourager les partenaires européens à soutenir l'économie égyptienne.

Il a appelé à l'intensification des investissements européens en Égypte dans des domaines prometteurs comme l'énergie, les énergies renouvelables, l'éducation, la technologie, le transport, la logistique et la coopération scientifique.

Le ministre a mis l'accent sur la nécessité d'encourager les entreprises européennes à opérer en Égypte, de mieux faire connaître les possibilités d'investissement dans divers secteurs et de renforcer les échanges commerciaux entre l'Égypte et les pays européens.

Il a insisté sur la nécessité d'améliorer AQAr l'accès des exportations égyptiennes à l'Europe et de localiser l'industrie en Égypte.

M. Abdel Ati a également mis l'accent sur l'importance d'intensifier la communication avec les communautés égyptiennes dans les pays européens et de fournir des services consulaires aux citoyens égyptiens résidant en Europe.

Il a jeté la lumière sur les efforts actuellement déployés par le ministère pour développer les services consulaires en numérisant les transactions consulaires.

En marge du sommet Égypte-UE qui s'est tenu au Caire en mars, l'Égypte et l'UE ont convenu d'élever leurs relations au niveau de partenariat stratégique et global fondé sur l'équité, le respect et la confiance mutuels.