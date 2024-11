Tunisie: Vers l'adoption des comptes en devises pour les Tunisiens - Où en est-on ?

Les Tunisiens qui voyagent à l'étranger déplorent deux faits : bénéficier d'une allocation touristique annuelle dont le montant ne suffit plus à couvrir les frais et les dépenses d'un séjour à l'étranger de plus en plus élevés et ne pas disposer, par ailleurs, d'un compte alimenté en devises et d'une carte bancaire permettant d'effectuer des transactions ou des opérations courantes de retrait afin d'éviter de régler certaines dépenses en espèces.

Cette question a été débattue au sein de la commission des finances de l'Assemblée des Représentants du Peuple et une proposition de loi a été élaborée et approuvée à l'unanimité par la majorité des membres de cette commission sur la possibilité d'ouvrir des comptes en devises pour les Tunisiens voyageant à l'étranger.

Intervenant sur une chaîne de radio privée, Maher Ketari, membre de cette commission, a fourni quelques explications sur cette proposition qui sera soumise à l'ARP afin d'être adoptée et intégrée dans la loi de finances 2025 malgré la ferme opposition du ministère des finances.

Les membres de la commission des finances proposent que toute personne physique de nationalité tunisienne ait la possibilité d'ouvrir un compte en devises, par le biais d'intermédiaires agréés sans que cela ne soit soumis à une autorisation préalable de la banque centrale.

Ce compte pourra être alimenté soit, via, des virements provenant de comptes en devises à l'étranger ou par des montants provenant de l'allocation annuelle touristique à laquelle à droit tout Tunisien prévoyant de séjourner à l'étranger.

Par contre, le versement de devises en espèces dans ces comptes sera interdit afin d'éviter le blanchiment d'argent et d'assurer une meilleure traçabilité de la circulation des devises.