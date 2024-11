Tunisie: Budget 2025 des Affaires Sociales - Une augmentation de l'ordre de 70 MD au profit du programme de retraite anticipée prolongé jusqu'à 2027

Les membres des deux chambres parlementaires ont entamé, mardi matin, l'examen du projet de budget du ministère des affaires sociales pour l'année 2025, estimé à 3.468 millions de dinars (MD).

Présentant le projet de budget lors de la séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des districts et des régions, le ministre des affaires sociales, Issam Lahmar, a indiqué que la valeur des interventions sociales a augmenté de 636 MD par rapport à 2024.

Le ministre des Affaires sociales a souligné que 91% du montant total des interventions du ministère est consacré aux programmes de sécurité et de protection sociales.

Selon le ministre, le projet de budget pour 2025 a connu une augmentation des fonds alloués au régime de sécurité sociale de 19 % par rapport à 2024 et que le programme d'el Amen social a connu une hausse de 19 % en plus de l'augmentation de l'enveloppe consacrée au programme de leadership et de soutien de 12,5 %.

En revanche, les allocations consacrées au programme de migration ont diminué de 16 % par rapport à 2024, outre la baisse des allocations allouées au programme d'emploi et de relations professionnelles de 10 % par rapport à 2024 en raison du manque constaté des agents et cadres de cette mission due au départ à la retraite d'un certain nombre d'entre eux, précisant qu'aucune nouvelle affectation au sein du ministère n'est prévue pour 2025.

Le ministre a indiqué que dans le projet de budget pour 2025, le montant des fonds alloués au fonctionnement des départements centraux et régionaux du ministère a été augmenté en raison de la hausse de l'inflation et des prix à la consommation. L'augmentation des interventions sociales (d'une valeur de 636 millions de dinars) comprend également une augmentation pour couvrir les dépenses des différents programmes du ministère aux niveaux central et régional, ainsi qu'une augmentation pour couvrir les dépenses des différents centres de protection sociale et des centres de prise en charge des personnes en situation de handicap , a-t-il dit.

Il a également souligné que le ministère couvrira les dépenses du programme de retraite anticipée avec une augmentation de l'ordre de 70 MD, étant donné que dans le projet de la loi de finances pour 2025, ce programme a été prolongé jusqu'à 2027.

Le ministre a souligné que des fonds de 5 millions de dinars ont été programmés l'année prochaine pour créer un compte relatif à la protection sociale des ouvrières agricoles en tant que contribution de l'Etat sans tenir compte des autres ressources, conformément au décret n°4 de 2024 relatif au régime de protection sociale des ouvrières agricoles.

Le ministre des affaires sociales a indiqué qu'une augmentation de 190 MD a été allouée par le projet de budget 2025 dans le cadre des subventions fixes accordées par le ministère aux familles pauvres et à faible revenu, expliquant que cette augmentation est due à l'élargissement de la base des bénéficiaires de ce programme, qui s'élève à 360.000 familles.

En outre, des fonds d'une valeur de 26,6 MD ont été alloués à l'occasion de la rentrée scolaire et universitaire en faveur des élèves et étudiants des familles démunies outre les subventions pour la prise en charge des personnes handicapées.

En ce qui concerne les fonds alloués aux investissements dans le projet de budget 2025, le ministre des Affaires sociales a indiqué que des fonds ont été alloués pour construire le siège de l'Institut national du travail et des études sociales à la Manouba et à la rénovation des services de promotion sociale dans certains gouvernorats tels que Médenine et Kairouan.

Il a également abordé la question de la réforme des caisses sociales, rappelant la séance de travail conjointe organisée récemment entre les ministères de la santé et des affaires sociales pour examiner les moyens de réformer le système de santé publique et la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).

Quant au projet de création d'un fonds d'assurance pour la perte d'emploi pour des raisons économiques inscrit dans le projet de loi de finances pour 2025, le ministre a expliqué qu'un projet de loi est en cours de finalisation au sein du gouvernement et sera bientôt présenté à la Chambre des représentants du peuple.