Angola: L'ambassadeur angolais plaide pour le renforcement de la coopération économique avec les Philippines

Luanda — L'ambassadeur d'Angola aux Philippines, Daniel António Rosa, a défendu, à Manille, le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine économique et commercial, à travers les Chambres de Commerce et d'Investissement.

Le diplomate a exprimé ce désir récemment, à l'occasion des célébrations de l'indépendance de six pays accrédités aux Philippines, dont l'Angola, soulignant les acquis obtenus et les défis à relever.

Il a mentionné, entre autres acquis, la paix et le franchissement des différentes étapes de la reconstruction et de la production, estimant que le développement durable est actuellement la plus grande tâche à accomplir.

Passant en revue quelques réalisations, Daniel Rosa a souligné que, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, l'Angola a présidé d'importantes organisations sous-régionales, régionales et intercontinentales telles que la SADC, la CIRGL et la CPLP, et dirige également la commission CEEAC et le secrétariat général de l'OEACP.

L'ambassadeur angolais a également souligné que le pays est sur le point d'assumer, l'année prochaine, la présidence tournante de l'Union africaine (UA), la plus grande « tribune » politique du continent.

Il a déclaré que l'Angola est un "acteur" important dans la médiation des conflits en Afrique, en particulier dans la région des Grands Lacs, en mettant l'accent sur le conflit entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda.

Le diplomate a souligné, en revanche, l'attribution, en avril 2023, du titre au Président de la République de champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique, en raison de son engagement en faveur de la pacification du continent.

L'événement commémorant l'indépendance de plusieurs pays accrédités aux Philippines a été organisé dans la ville de Makati, dans le but de célébrer les dates des États devenus indépendants au mois de novembre, à savoir Panama (03), Cambodge (09), l'Angola (le 11), Pologne (11), Oman (18) et le Timor-Leste (le 28).

La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de Makati, Mar-Len Abigail Binay, des membres du conseil municipal local, entre autres diplomates, ainsi que des chefs de mission des pays respectifs.