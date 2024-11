Angola: Le Gouvernement angolais en faveur de la sécurité alimentaire

Luanda — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui de Oliveira, a réaffirmé ce lundi, à Luanda, l'engagement du Gouvernement angolais à augmenter la production nationale et à garantir sa qualité, afin d'assurer la sécurité alimentaire dans le pays.

Le ministre s'exprimait à l'ouverture du 8e Forum d'inspections de la sécurité alimentaire et des activités économiques (FISAAE) de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP).

Selon Rui de Oliveira, l'objectif est de mettre en place un environnement économique qui favorise la libre entreprise et la concurrence loyale entre les opérateurs économiques, afin d'établir un prix équitable pour les produits alimentaires de grande consommation.

Il a toutefois précisé que ce forum visait à promouvoir l'adoption des bonnes pratiques et à harmoniser les actions du secteur, à identifier les experts en matière d'inspection alimentaire et économique, ainsi qu'à encourager le partage d'expériences dans la création de lois, de cadres juridiques et d'interprétation.

La prévention des risques émergents et la formation du personnel figurent parmi les objectifs de cet événement qui se déroule dans la capitale de São Paulo jusqu'au 20 de ce mois, sous le thème « Fraude alimentaire - facteurs de risque et mesures de contrôle et de prévention ».

Dans son discours, le ministre angolais a fait mention des changements dans le domaine social, économique, technologique et géopolitique qui placent les pays face à des défis allant de la perturbation des chaînes logistiques aux politiques protectionnistes dans le commerce international, comme l'application de l'intelligence artificielle (IA), la massification du commerce électronique, entre autres facteurs

"Cette plateforme devrait continuer à réfléchir sur les événements ayant un grand impact sur l'économie et la sécurité alimentaire, tant au niveau local que mondial", a-t-il déclaré, ajoutant que le thème de l'événement reflète la préoccupation du Gouvernement angolais et des autres membres de la CPLP, de définir des stratégies communes en réponse au problème émergent.

À son tour, la présidente du Forum d'inspections de la sécurité alimentaire et des activités économiques (FISAAE), Maria Freitas, a souligné l'importance de cet événement, en insistant sur la nécessité de trouver les meilleurs moyens de réaliser des inspections et des contrôles, mais aussi de réduire les risques pour les consommateurs et la fraude alimentaire.

Au cours de ce forum, l'Angola pourra être élu président de la FISAAE et s'est fixé comme objectif principal la prévention de la fraude alimentaire, compte tenu de l'émergence du commerce électronique.

Le 8ème Forum d'inspections de la sécurité alimentaire et des activités économiques de la CPLP, organisé par l'ANIESA, va analyser pendant trois jours, entre autres, des sujets tels que « le rôle des associations sectorielles dans l'interaction avec les autorités d'inspection » et « les bonnes pratiques en matière de prévention de la fraude alimentaire ».

La capitale angolaise accueille également deux séminaires sur la sécurité alimentaire.