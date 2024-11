Algérie: Semaine de l'entrepreneuriat - Diverses activités à travers les wilayas du centre du pays

Tizi-Ouzou — La célébration de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat a été marquée, lundi, dans les wilayas du centre du pays par l'organisation de plusieurs activités d'information et de sensibilisation, visant à promouvoir l'esprit entrepreneurial, notamment chez les jeunes.

Des expositions sur des projets innovants des startups et des micro-entreprises portées par des jeunes sont au programme des activités prévues, du 18 au 24 novembre courant, pour célébrer cet évènement.

C'est dans cette démarche que l'université Yahia Fares de Médéa a organisé une semaine scientifique de l'entrepreneuriat (du 18 au 24 du mois courant). A l'ouverture de la manifestation, son recteur, Djaafar Bouarouri, a annoncé que durant les deux dernières années, onze projets réalisés par des étudiants ont reçu le label de "start-up" et trois autres celui de "projet innovant", dans le cadre de la mise en oeuvre de l'arrêté ministériel n 1275, portant sur le mécanisme " Un diplôme, une startup/un diplôme, un brevet".

Pour promouvoir l'esprit entrepreneurial au sein de la communauté estudiantine, quarante espaces dédiés à l'encadrement des porteurs d'idées de start-up et de projets innovants ont été créés au sein de cette même université.

La wilaya de Blida a abrité une exposition réunissant plus de 20 investisseurs dans diverses filières telles que le plastique, les huiles aromatiques, les cosmétiques et autres, alors que des activités similaires sont prévues durant cette semaine aux universités Blida 1 et 2, à l'Ecole nationale supérieure d'hydraulique et à la placette du 1er novembre au centre-ville, afin de sensibiliser le plus grand nombre de jeunes et de les encourager à créer leurs propres entreprises et contribuer ainsi au développement économique.

Le centre universitaire Abdellah Morsli de Tipasa a abrité lui aussi à l'occasion, une exposition animée par des entreprises qui ont bénéficié de divers programmes publics d'aide à l'entrepreneuriat, des start-ups et des incubateurs d'entreprises.

D'autres activités sont au menu de cette manifestation comprenant notamment des concours d'innovation, des rencontres sur la thématique dont "La conférence internationale de Tipasa sur l'entrepreneuriat universitaire et son rôle dans l'éveil économique" et un colloque international sur "Le développement des techniques de commerce extérieur pour les banques à la lumière de la technologie financière".

A Tizi-Ouzou, le responsable local de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entreprenariat (NESDA), Adel Belkacemi, a rappelé qu'en vertu de la convention signée entre cet organisme et le ministère de l'Enseignement et de la formation professionnelle, les diplômés du secteur de la formation professionnelle auront, désormais, accès, eux aussi, aux avantages et formations dispensées par l'Agence et qui étaient auparavant réservés aux universitaires.

Des centres de formation ont déjà été choisis pour abriter des centres de la NESDA et seront opérationnels dès la signature de la convention avec la direction locale de la formation professionnelle.

L'occasion a été aussi saisie pour présenter le bilan de l'opération de numérisation du registre de commerce lancée en juin 2014. Ainsi, pas moins de 69.651 opérateurs économiques (personne physique ou morale), sur les 94.124 enregistrés au niveau de la wilaya, ont obtenu leurs registres de commerce électronique.

De son côté, la chambre de commerce et d'artisanat locale a distribué quelques 2.500 cartes d'artisan numériques et table sur la distribution de quelques 3.000 autres cartes d'ici à la fin de l'année en cours.

A Bouira, l'antenne locale de l'Agence nationale du microcrédit (Angem) a lancé une série d'activités, dont des conférences sur l'entreprenariat, ainsi que des sorties de proximité au profit des promoteurs et porteurs de projets, des femmes rurales et celles au foyer, pour les informer sur les différents dispositifs dont ils peuvent en bénéficier.

Des portes ouvertes sur les programmes de l'Angem sont aussi au menu pour permettre au public de découvrir et de connaître les missions et les services offerts par l'agence pour accompagner les porteurs de projets.

Une journée de formation pour les porteurs de projet aura, d'ailleurs, lieu à l'occasion pour débattre de deux thèmes principaux, à savoir la gestion de très petites entreprises et l'éducation financière globale, a expliqué à l'APS Adel Bahi, responsable à l'ANGEM de Bouira.