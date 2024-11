Angola: João Lourenço considère comme impératif la lutte contre la faim

Rio de Janeiro — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a déclaré qu'il était impératif d'aborder la question de la lutte contre la faim et la pauvreté, dans la même perspective et avec la même sensibilité.

Le Président de la République s'est exprimé lundi après-midi lors du XIXème Sommet du G20, ouvert au Musée d'Art Moderne de Rio de Janeiro, par Lula da Silva.

João Lourenço a déclaré que la faim est un fléau qui touche fondamentalement les pays en développement, mais qu'il ne s'agit pas d'un mal exclusif à ces régions, car le phénomène est également observé dans les pays développés et industrialisés avec un produit intérieur brut (PIB) important.

Au début de son discours, il a souligné la lutte contre la faim et la pauvreté, « qui constitue, sans l'ombre d'un doute, l'un des plus grands problèmes auxquels l'humanité est confrontée ».

Selon l'homme d'État, la réalité « exige de nous tous, de tous les gouvernements, hommes d'affaires, organisations humanitaires, dirigeants d'associations, organisations religieuses et autres institutions similaires, une approche courageuse pour identifier, sans tabous, les principales causes de ce problème et une approche pragmatique et des solutions durables pour éviter le recours à l'assistance sociale, qui ne résout en rien ce problème à la racine ».

L'initiative opportune de création par le Brésil de l'Alliance de lutte contre la faim et la pauvreté, dont l'Angola est un membre fondateur, ouvre la voie à l'émergence d'un instrument précieux qui contribuera à inverser les revers dans la réalisation du développement durable, liés à l'éradication de la pauvreté et de la faim, a-t-il considéré.

« Dans le cadre de cette alliance, il est essentiel que nous examinions le besoin urgent de créer les conditions qui favorisent le développement d'une agriculture durable au niveau mondial pour garantir la sécurité alimentaire et atteindre l'objectif de faim zéro», a-t-il ajouté.

João Lourenço a attiré l'attention sur la nécessité de mobiliser des efforts et des ressources pour soutenir les pays dans la mise en oeuvre de politiques publiques efficaces, essentiellement basées sur la réalisation d'actions structurelles et transversales, en vue de réduire les inégalités.

Selon le Président, l'expérience du Brésil dans la lutte contre la faim et la pauvreté est très inspirante en raison des résultats pratiques obtenus et parce qu'elle démontre que l'investissement dans l'agriculture est la bonne option qui contribue à jeter les bases de la promotion de différents facteurs de développement, ainsi que d'amélioration de la situation sociale et de conditions de vie des populations.

"En Angola, nous investissons dans l'agriculture, dans le cadre de la diversification de l'économie nationale, pour renforcer la sécurité alimentaire, en réduisant la grave dépendance à laquelle nous sommes confrontés en termes d'importations alimentaires", a-t-il souligné.

Il a déclaré que ce cadre a nécessité des efforts persistants de la part des autorités nationales pour le modifier, en soutenant non seulement l'agriculture familiale, mais également en promouvant le développement d'une agriculture moderne, qui sert de base à la dynamisation de l'industrie nationale.

« L'Angola a un potentiel énorme, avec de vastes étendues de terres fertiles, une eau abondante et d'excellentes conditions pour exporter ses excédents de production agricole », a admis le Président de la République.