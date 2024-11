Algérie: Le 6e Salon 'SECURA North Africa' prévue à Alger du 3 au 5 décembre

Alger — La 6e édition du Salon de sûreté, sécurité, feu et urgences "SECURA North Africa", se tiendra du 3 au 5 décembre prochain au Palais des Expositions (Alger), avec la participation de nombreuses entreprises nationales et internationales spécialisées dans la sécurité des personnes et des biens, les infrastructures et la cybersécurité, ont annoncé lundi les organisateurs.

Lors d'une conférence de presse, M. Salim Bettahar, responsable du développement des affaires auprès de "Easyfairs", société organisatrice de l'événement, a précisé que le salon, qui verra "la participation de 70 exposants d'Algérie, d'Italie, de France, de Tunisie, d'Espagne, d'Angleterre et des Emirats Arabes Unis", constitue une opportunité pour les acteurs des secteurs économiques et sociaux de prendre conscience de "l'importance du respect des normes de sécurité pour protéger les individus, les établissements et les infrastructures, ainsi que de la gestion des catastrophes".

Au cours du salon, les dernières technologies en matière de "lutte contre la cybercriminalité et d'intégration de l'intelligence artificielle dans le domaine de la sécurité et de la protection des données contre les cyberattaques seront présentées", a ajouté M. Bettahar.

A l'instar des éditions précédentes, le salon de cette année verra la participation de plusieurs organismes nationaux, tels que le ministère de la Défense nationale (MDN), la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), les douanes nationales, les chambres de commerce et le Centre de recherche en technologies industrielles (CRTI).

A cette occasion, le responsable a indiqué, qu'une vingtaine de conférences seront présentées par des experts spécialisés dans les domaines de la sécurité et de la prévention, tels que la lutte contre la cybercriminalité, la prévention et la sécurité au travail, la lutte contre les incendies et la gestion de crise.

Ces rencontres constitueront un espace d'échange d'expériences entre les fournisseurs et les distributeurs d'équipements de sécurité.