Congo-Kinshasa: Droits d'auteurs et droits connexes au pays - Les plasticiens accusent Nyoka Longo auprès du Ministre de la Justice !

Un appel à l'intégration des artistes plasticiens dans la répartition des droits d'auteur a été lancé au cours d'un sit-in organisé devant le ministère de la Justice et Gardes des Sceaux, ensuite au ministère de la culture, arts et patrimoines à Kinshasa par le Syndicat des artistes plasticiens de la RDC (SYAP).

Cette organisation professionnelle basée en République Démocratique du Congo s'insurge contre le système instauré par le Conseil d'administration de lasociété congolaise des droits d'auteurs et des droits voisins (Socoda) dirigé par le doyen chanteur Nyoka Longo, qui ne tient pas compte de la catégorie art plastique dans sa gestion.

«Nous appelons à des mesures efficaces pour intégrer les artistes visuels à la répartition des fonds due à la paie des droits d'auteurs et connexes. Il faut que ces mesures soient écrites et mises en application», a-t-on lu dans le mémorandum adressé aux ministères de la Culture et de la Justice dans lequel les plasticiens ont exprimé leurs désidératas.

Et d'ajouter : «Nous sommes indignés par la non prise en compte par la Socoda depuis l'an 2011, de leur effectif à la répartition des droits d'auteurs et connexes. Alors que 70% des perceptions des fonds de la Socoda proviennent essentiellement des droits des arts visuels ».

Pour cette corporation artistique, cette situation déplorable ronge la paix sociale des artistes plasticiens et graphistes. « Nous revendiquons qu'il soit dégagé les rémunérations par la Socoda des ayants-droits à la succession des héritiers des artistes plasticiens décédés », a indiqué le mémorandum du SYAP.

«Que les artistes visuels (morts ou vivants) sur le répertoire du SYAP retrouvent satisfaction relative à leurs droits d'auteurs et connexes dans la gestion de la Socoda », soutiennent ils dans le document.

Toutefois, cette organisation professionnelle ne compte que sur l'arbitrage et à la médiation fiable du ministère de tutelle avec une ferme assurance et espoir de trouver des solutions idoines à cette situation.

«La ministre de la Culture nous a rassurés qu'elle est en train de suivre le dossier un peu avec beaucoup d'intérêts mais aussi avec patience. Nous serons fixés dans les tout prochains jours », a fait savoir Saint Pie Roger, Coordonnateur du SYAP-RDC.

Soutenu par l'association des artistes congolais décédés, le syndicat des plasticiens a saisi l'occasion pour réclamer justice face au détournement d'une somme de 1.300.000 dollars américains sur le compte de la Socoda, selon les révélations d'une banque à Kinshasa.

Il sied de souligner que la démarche du SYAP est appuyée par l'article 46 de la Constitution de la République Démocratique du Congo qui stipule : « le droit à la culture, la liberté de création intellectuelle et artistique, et celle de la recherche scientifique et technologique sont garantis sous réserve de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs. Les droits d'auteurs et de propriété intellectuelle sont garantis et protégés par la loi. L'Etat tient compte, dans l'accomplissement de ses tâches, dans la diversité culturelle du pays. Il protège le patrimoine culturel national et assure la promotion».