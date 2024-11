Algérie: Entrepreneuriat - Divers projets innovants de microentreprises exposés dans les wilayas du Sud

Ouargla — De nombreux projets innovants ont été exposés par des micro-entreprises et startups établies dans les wilayas du sud du pays, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'entrepreneuriat, lancée lundi sous le signe : "L'entrepreneuriat pour tous".

Ces manifestations se déroulent, en présence des divers dispositifs d'appui et d'accompagnement des porteurs de projets, dont l'Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM), l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entreprenariat (ANADE), les Chambres de commerce et d'industrie (CCI), les Chambres d'artisanat et des métiers (CAM), les antennes de la Caisse nationale d'assurance des non-salariés (CASNOS), les centres d'intelligence artificielle et d'appui technologique et d'appui au développement de l'entreprenariat, en plus d'institutions financières.

L'Université Kasdi Merbah d'Ouargla a abrité une manifestation d'information sur une panoplie de produits réalisés dans les secteurs de l'agriculture, l'aquaculture, les technologies de l'information et de la communication, et dans d'autres domaines susceptibles de générer des richesses et des emplois.

Intervenant à cette occasion, le wali d'Ouargla, Abdelghani Filali, a mis en avant l'importance d'orienter et d'encourager les étudiants à monter le plus grand nombre possible de startups et d'entités économiques, dans le sillage des orientations économiques de l'Etat.

Dans la wilaya de Touggourt, une vingtaine de microentreprises ont exposé leurs produits et services innovants, en plus d'animer une série d'activités, de rencontres de sensibilisation et des ateliers de formation ayant trait au domaine de l'entrepreneuriat.

Outre une manifestation sur le thème, initiée dans la wilaya de Djanet avec la participation d'une douzaine de microentreprises et startups, il a été procédé à l'exposition, au niveau de l'incubateur de l'université de Ghardaïa, d'une centaine de modèles de projets innovants, l'animation d'ateliers de formation ayant trait aux modalités de montage de startups dans des activités liées à la santé, l'artisanat, l'architecture et la serriculture.

Dans la wilaya d'El-Meniaâ, l'évènement a donné lieu à la mise sur pied d'une exposition ayant regroupé des artisans, porteurs de projets et stagiaires du secteur de la formation professionnelle.

Le lancement de la Journée mondiale de l'entrepreneuriat a été marqué dans la wilaya d'Adrar par l'organisation, à l'université, d'un salon d'exposition des expériences de projets innovants et des produits de microentreprises et startups, activant dans le domaine des énergies renouvelables, la charpente métallique et la numérisation, sollicitées pour répondre aux besoins du développement local.

Les participants ont, lors d'une réunion tenue à cette occasion, souligné l'importance de développer les activités liées aux domaines de l'agriculture, l'agroalimentaire, le bâtiment et le tourisme, ouvrant de larges perspectives aux jeunes de la wilaya.

L'occasion a été mise à profit, aussi, pour remettre des titres de formation d'entrepreneuriat au profit d'étudiants formés au centre de l'entreprenariat relevant de l'université d'Adrar.

Pour sa part, le wali de Laghouat, Fodil Douifi, a mis en valeur, devant une assistance de représentants d'entreprises, de l'université et des établissements de la formation professionnelle, les efforts fournis par les pouvoirs publics pour promouvoir la culture de l'entrepreneuriat, de l'investissement et du développement de startups et leur intégration dans le tissu économique national.

Le centre de la Formation professionnelle Eddine Slimane de la wilaya de Timimoun a servi de cadre aux activités célébrant cette semaine de l'entrepreneuriat, ayant regroupé les divers dispositifs d'appui, en plus de l'animation d'une table ronde sur les voies d'encouragement et d'insertion entrepreneuriale des jeunes, en présence des jeunes promus de la formation professionnelle et d'experts en modalités de montage de projets.

Dans la wilaya de Tindouf, le coup d'envoi de la semaine d'entrepreneuriat a été marquée par une table ronde sur le thème "L'entrepreneuriat, levier du développement économique", et l'orientation des porteurs de projets vers la création de leurs micro-entreprises.

Le programme de cette semaine prévoit également une journée d'étude et des ateliers dédiés à la vulgarisation des notions de l'E-commerce, la gestion des ressources financières et la numérisation des projets émergents.

A El-Meghaïer, plus d'une trentaine de jeunes porteurs de projets, des organismes d'accompagnement et des institutions financières ont pris part à une exposition de modèles de projets.

Et, cette semaine de l'entrepreneuriat a été marquée dans la wilaya de Tamanrasset par des expositions d'information sur les dispositifs d'accompagnement des projets innovants et des startups, en plus de la projection de communications ayant trait à l'appui aux activités entrepreneuriales.