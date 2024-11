Algérie: Semaine mondiale de l'entrepreneuriat - Riches activités dans les universités de l'est du pays

Constantine — La semaine mondiale de l'entrepreneuriat a été lancée lundi dans les universités de l'est du pays, donnant lieu à de riches activités destinées à mettre en exergue l'importance de l'esprit entrepreneurial chez les étudiants, en particulier, et les jeunes en général.

A Constantine, la Coordination des établissements universitaires, en collaboration avec l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (NESDA) et l'Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM), a organisé des ateliers et des conférences axés sur la création et la gestion d'une entreprise.

Les organisateurs ont souligné que cet événement "représente une précieuse opportunité de mettre en contact des entrepreneurs, investisseurs et structures gouvernementales, et d'organiser des expositions sur les projets innovants réalisés par des étudiants, en plus de séminaires sur le sujet".

Présidant l'ouverture de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprise (18-24 novembre en cours), le wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda, a déclaré que depuis le début de cette année, et jusqu'à octobre dernier, ce ne sont pas moins de 141 projets de micro-entreprises qui ont été financés dans la wilaya, devant permettre la création de 353 emplois.

A El Tarf, 25 projets de recherche d'étudiants ont été brevetés dans les domaines de l'intelligence artificielle, des sciences vétérinaires, des sciences nutritionnelles et autres, tandis que 123 projets ont été enregistrés au niveau de l'incubateur d'entreprises de l'Université Chadli Bendjedid, dont 98 projets avec prototype.

A Guelma, les autorités de la wilaya et les responsables de l'Université du 8 mai 1945 ont présidé le lancement de plusieurs activités, dont une table ronde intitulée : "L'entrepreneuriat en tant que catalyseur du développement économique" et un atelier interactif consacré aux "bases de la création d'un projet réussi", avec la participation de représentants des organismes d'appui aux projets.

Une exposition a également été organisée sur la place centrale du campus universitaire autour des activités des agences de soutien des projets, tout comme à Sétif, où une table ronde similaire a été organisée au cours de laquelle l'importance de mettre en place tous les moyens pour la réussite de l'entreprenariat, considéré comme essentiel pour consolider le développement de l'économie nationale, a été mise en évidence.

Une exposition a également été organisée à l'Université Mohamed-Boudiaf de M'sila afin d'expliquer les mécanismes et les moyens d'obtenir les fonds pour le lancement de projets par les jeunes qui pourront de la sorte concrétiser leurs idées sur le terrain, tandis qu'à Khenchela, le chef de l'exécutif local, Salim Harizi, a souligné que cet événement "vise à échanger des expériences ainsi qu'à soutenir et à promouvoir l'innovation au sein du campus universitaire Abdelhak Rafik Bererhi".

A Skikda, la caravane nationale "Un jeune, une idée" est arrivée à l'Université du 20 août 1955 dans le cadre de cette semaine mondiale, ce qui permettra aux jeunes d'obtenir suffisamment d'informations pour concrétiser leurs projets, tandis que l'Université Cheikh Larbi Tebessi de Tébessa a fait participer plusieurs start-ups, porteurs de projets innovants, entrepreneurs, étudiants et bénéficiaires de financement dans le cadre des dispositifs de soutien à l'emploi, dans l'optique de diffuser la culture entrepreneuriale et l'esprit d'entreprise, et de promouvoir l'innovation chez les jeunes.

D'autres universités de l'est du pays organisent également des activités similaires dans le cadre de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat.