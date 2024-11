Algérie: Remaniement ministériel - Nouveaux portefeuilles et nouvelles compétences nationales

Alger — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a nommé, lundi en vertu d'un décret présidentiel, les membres du Gouvernement, conduit par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, un remaniement qui a vu la création de nouveaux portefeuilles ministériels outre la nomination de nouvelles compétences nationales.

A ce titre, le président de la République a renouvelé sa confiance en certains membres du Gouvernement, notamment les ministres régaliens. Il a également nommé de nouvelles compétences nationales en qualité de ministres, ministres délégués et secrétaires d'Etat tout en décidant de nommer le Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale.

De plus, un nouveau poste de ministre d'Etat a été créé et attribué au ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, et au ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables.

Le nouveau Gouvernement a vu la nomination de M. Lotfi Boudjemaa, ministre de la Justice, garde des Sceaux, en remplacement de M. Abderrachid Tabi, appelé à d'autres fonctions, ainsi que la nomination de M. Mohamed Seghir Saâdaoui, ministre de l'Education nationale et M. Zouhir Ballalou, ministre de la Culture et des Arts.

Parmi les nouvelles compétences nationales au sein du nouveau Gouvernement, figure M. Mustapha Hidaoui, qui a été nommé ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, outre, M. Walid Sadi, nommé ministre des Sports et M. Sid Ali Zerrouki, ministre de la Poste et des Télécommunications.

Le nouveau Gouvernement a en outre, vu la nomination de M. Sifi Ghrieb, ministre de l'Industrie, de M. Mohamed Boukhari, ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, ainsi que M. Mohamed Meziane, qui a été nommé ministre de la Communication et M. Saïd Sayoud, ministre des Transports, en remplacement de M. Mohamed El Habib Zahana, appelé à d'autres fonctions.

Aussi, Mme Houria Meddahi a été nommée ministre du Tourisme et des Métiers de l'artisanat, Mme Nadjiba Djilali ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, et M. Noureddine Ouadah ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises.

En vertu du même décret présidentiel, le président de la République a chargé des membres du Gouvernement d'autres portefeuilles ministériels. Ainsi, l'ancienne ministre de la Culture et des Arts, Mme Soraya Mouloudji, a été nommée ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, l'ancienne ministre de la Solidarité, Mme Kaoutar Krikou, a été nommée ministre des Relations avec le Parlement, tandis que l'ancien ministre de l'Economie de la connaissance, M. Yacine El-Mahdi Oualid, a été nommé ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels.

Il a été en outre créé, en vertu du même décret présidentiel, un ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, tout en chargeant M. Mohamed Boukhari de sa gestion, outre la création d'un ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national qui sera dirigé par M. Tayeb Zitouni.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, a été doté d'un secrétariat d'Etat chargé des Affaires africaines, dont la gestion a été attribué à Mme Selma Bakhta Mansouri, outre la nomination de M. Sofiane Chaib en qualité de secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger.

En outre, un secrétariat d'Etat chargé des Mines, a été créé auprès du ministre de l'Energie, dont la gestion sera assurée par Mme Karima Tafer.

Pour sa part, Noureddine Yassaa a été nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, un poste crée également en vertu du décret présidentiel.

Un ministère délégué chargé de la Production pharmaceutique a été créé auprès du ministère de l'Industrie, lequel sera dirigé par M. Fouad Hadji.

Le remaniement a concerné également le ministère de la Jeunesse et des Sports, devenu désormais deux départements ministériels: l'un pour la Jeunesse et l'autre pour les Sports.

Le président de la République a renouvelé sa confiance en M. Taha Derbal pour diriger le ministère des Ressources en eau dont le nom était ministère de l'Hydraulique avant ce remaniement.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a, quant à lui, été touché par ce remaniement en lui rajoutant le secteur de la Pêche. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat est devenu ministère du Tourisme et des Métiers de l'artisanat.