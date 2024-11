Burkina Faso: Effort de paix - Le Burkinabè résidant aux USA, Salomon Kaboré donne 10 millions F CFA

Le Burkinabè résidant à Washington aux Etats-Unis d'Amérique, Salomon Kaboré, a contribué au Fonds de soutien patriotique (FSP) avec un chèque de 10 millions F CFA. La remise de son chèque au président du comité de gestion du FSP, Vieux Rachid Soulama, par ailleurs secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances, a eu lieu,

le lundi 18 novembre 2024.

« Contribuer pour mettre fin à une guerre est un défi énorme. Par conséquent, la

mobilisation et la contribution des populations doivent être à la hauteur

des challenges », a confié le Burkinabè vivant à Washington aux Etats-Unis d'Amérique, Salomon Kaboré. C'est conscient de cet enjeu, qu'il a décidé d'apporter sa contribution

au Fonds de soutien patriotique (FSP), lancé par les hautes autorités du Burkina, avec une enveloppe de 10 millions F CFA. La remise officielle de son chèque a eu lieu, le lundi 18 novembre 2024, à Ouagadougou. M. Kaboré est ingénieur en génie civile et responsable

de l'entreprise Inter Continental Build évoluant dans les Bâtiments et travaux

publics (BTP). Il vit aux USA depuis 15 ans.

Pour lui, face à une telle situation sécuritaire et humanitaire que le Burkina traverse depuis une dizaine d'années, aucun fils du pays de l'intérieur comme de l'extérieur ne doit se

mettre en retrait. « Je viens régulièrement au pays. Je suis témoin des conditions

difficiles dans lesquelles vivent les populations. Et cela à cause de cette guerre qui nous a été imposée. Je me suis dit qu'il est de mon devoir de contribuer pour que la paix revienne dans mon pays, en répondant à cet appel du Président du Faso, le capitaine Ibrahim

Traoré », a-t-il confié.

Car, depuis son arrivée au pouvoir, le pays enregistre un certain nombre de succès, notamment dans le domaine de l'armement. Et cela, malgré que certains partenaires aient abandonné le Burkina en cours de route. « Cette initiative

du chef de l'Etat est à soutenir, car il a su mobiliser les Burkinabè qui ont accepté de s'engager pour soutenir les Forces de défenses et de sécurité. Et la diaspora ne

doit pas être en marge. Elle doit être sensible à la souffrance des populations », a

poursuivi M. Kaboré.

Il a par ailleurs appelé les Burkinabè de la diaspora, notamment américaine à

davantage apporter leur soutien à l'effort de paix. « Certes, la diaspora a déjà contribué, mais ce n'est pas suffisant comme on le dit chez nous. Nous sommes plus de 50 000 Burkinabè vivant aux USA. Si chacun de nous donne un million F CFA, cela fera 50 milliards F CFA, sans oublier que certains peuvent faire plus. Ce qui sera un apport de taille pour la lutte contre le terrorisme dans notre pays », a-t-il suggéré.

Hommage appuyé aux FDS et aux VDP

Salomon Kaboré a suggéré aux autorités de l'ambassade du Burkina aux USA

de créer cette plateforme devant permettre de fédérer les Burkinabè résidant aux USA afin qu'ils puissent contribuer conséquemment, car il s'agit d'une question vitale : celle de sauver la Nation. « Au delà des contributions pour mettre fin à la guerre, la diaspora doit contribuer également au développement du pays à travers le financement des projets structurants, parce qu'elle en a la capacité. S'il y a la volonté », a insisté le donateur du jour. Profitant de l'occasion de la remise de sa contribution, il a rendu un hommage aux FDS et aux VDP pour le sacrifice patriotique qu'ils consentent au quotidien, au prix de leurs vies, pour que le Burkina reste debout et se débarrasse définitivement des forces du mal.

Grâce à leur engagement, Salomon Kaboré ne doute pas que cette guerre va relever un jour de l'histoire et le peuple sera reconnaissant aux « Boys ». Et pour traduire cette gratitude, il a souhaité que les Burkinabè se mobilisent pour doter chaque militaire et VDP d'une maison, à la fin de la guerre. Car, pour lui, il n'est pas normal, qu'après un tel engagement sacrificiel, que ces vaillants combattants manquent de quoi se loger.

Le secrétaire du ministère de l'Economie et des Finances, Rachid Vieux Soulama, a traduit la reconnaissance des plus hautes autorités burkinabè à Salomon Kaboré pour avoir répondu à l'appel du président du Faso. Pour lui, c'est une preuve de son engagement patriotique. « Comme, M. Kaboré l'a su bien dit, beaucoup a déjà été fait en termes de contributions. Mais on peut en faire davantage. Parce que, la guerre n'est pas encore finie. Il ne faudrait donc pas que l'on baisse la garde, mais qu'on continue de contribuer, de soutenir les FDS et les VDP », a souhaité M. Soulama.

C'est pourquoi, a-t-il indiqué, chaque cérémonie de remise de don constitue une occasion

pour communiquer, porter ce message à tous les Burkinabè où qu'ils se trouvent, sur la nécessité d'apporter leur soutien à la mère-patrie. « Car, le jour où la guerre va prendre fin, chacun devrait se sentir fier de dire qu'il a été un acteur de ce retour à la paix au Faso », a-t-il affirmé. M. Soulama a souhaité que le message lancé par Salomon Kaboré soit entendu et que son exemple soit suivi.