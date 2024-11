Burkina Faso: Journalisme, communication et conflit - 31 auditeurs reçoivent leur certificat professionnel

L'Institut universitaire de formation initiale et continue (IUFIC) a organisé, vendredi 15 novembre 2024 à Ouagadougou, une cérémonie de sortie des 2e et 3e promotions du certificat Journalisme, communication et conflit (JCC). Forte de 31 journalistes, les deux promotions ont pris le nom de baptême : « Confédération ».

L'Université Thomas-Sankara (UTS) poursuit ses efforts de formation des ressources humaines. A travers son Institut universitaire de formation initiale et continue (IUFIC), elle contribue au renforcement des compétences des journalistes et communicants burkinabè et de la sous-région en matière de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. Dans ce cadre, l'université a organisé, vendredi 15 novembre 2024 à Ouagadougou, une cérémonie de sortie des 2e et 3e promotions du certificat Journalisme, communication et conflit (JCC).

Les deux promotions constituées de 31 journalistes et communicants ont pris pour nom de baptême : « Confédération ». Selon le directeur de l'IUFIC, Achille Diendiéré, l'UTS a contribué à la formation de personnes spécialisées dans la couverture médiatique, en situation conflictuelle comme les conflits armés, le terrorisme, les crises sécuritaire et humanitaire et sur la gestion de la communication de crise. M. Diendiéré a confié que la formation de la 2e promotion s'est déroulée en 2022-2023 et a concerné 14 auditeurs dont 7 hommes et 7 femmes avec un taux de succès de 85%.

Quant à la 3e promotion, elle a été formée en 2023- 2024, avec un taux de succès de 100%. A l'occasion, il a traduit ses vives félicitations à tous les lauréats pour leur réussite. Pour le parrain de ladite cérémonie, Pr Serge Théophile Balima, le certificat d'études supérieures constitue la concrétisation de la nécessaire adaptation des cursus au contexte d'une société volatile confrontée aux multiples asseaux de l'instabilité institutionnelle et sociale. « Les métiers de l'information et de la communication ne s'exercent pas de la même manière en dépit des principes et règles qui les fondent », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, a poursuivi Pr Balima, « vous êtes des promotions de vision, de reconfiguration de nos indépendances politiques dans un monde en plein bouleversement des alliances géopolitique et stratégique ». Le représentant de la promotion « Confédération », Ismaël Barro, après avoir traduit ces vifs remerciements au corps professoral, a, au nom de ses collègues, salué le Pr Serge Théophile Balima pour son encadrement et ses conseils.