Burkina Faso: 4e édition de la Nuit des Lompolo - 21 prix attribués à des professionnels des ARTs dramatiques

La 4e édition de la Nuit des Lompolo a récompensé 21 acteurs des arts dramatiques à travers des prix individuels et collectifs.

Des acteurs du théâtre, du conte, du cirque, de marionnettes et de l'humour ont été distingués, le vendredi 15 novembre 2024, à la 4e édition de la Nuit des Lompolo. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre.

Dans son discours, prononcé par le ministre d'Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo, il a fait savoir que la langue étant le principal vecteur des messages des créateurs, et pour être en cohérence avec la Constitution et la Vision du président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, les langues nationales ont été retenues au même titre que le français pour les œuvres en compétition.

Il a incité les Burkinabè à participer massivement aux événements organisés par les acteurs des arts dramatiques. Pour le Ministre d'Etat en Charge de la Culture, cette édition a parfaitement relancé la Nuit des Lompolo. La dernière édition a eu lieu en 2016.

Quant au parrain de la cérémonie, le directeur général de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM), le Dr Jacob Yarabatioula, il a salué le retour sur scène de cette manifestation de distinction des meilleurs acteurs des arts dramatiques tout en soulignant leur contribution à la résilience des populations dans le contexte actuel de crise sécuritaire et humanitaire. En marge de la Nuit des Lompolo, un colloque sur les arts dramatiques s'est tenu les 13 et14 novembre 2024 et le parrain qui s'est engagé à éditer les actes de cette conférence.