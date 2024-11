Congo-Kinshasa: Halte à la gabegie financière - Le CREFDL salue la décision du Gouvernement de créer un Parquet national économique et financier !

Le Centre de Recherche en Finances Publiques et Développement Local (CREFDL), a exprimé sa satisfaction suite à l'approbation par le Conseil des Ministres du projet de loi organique visant à établir un Parquet national économique et financier. Dans un communiqué publié vendredi 15 novembre 2024, le CREFDL a salué cette décision qui marque un pas en avant important dans la lutte contre la délinquance financière dans le pays.

Cette structure s'est réjouie de la mise en oeuvre d'une proposition vieille de plusieurs années, émanant de la Société civile. La création de ce Parquet anti-corruption est perçue comme une réponse attendue aux préoccupations croissantes autour de la gestion des finances publiques. Ce projet de loi propose non seulement la mise en place d'une instance dédiée, mais également l'organisation et le fonctionnement de chambres spéciales pour traiter des affaires économiques et financières.

Pour que cette institution soit véritablement efficace, le CREFDL souligne la nécessité d'accompagner la création d'un programme de renforcement des capacités pour les magistrats. Une formation adéquate sur les questions de gouvernance financière et économique serait donc essentielle pour assurer le bon fonctionnement de ce nouveau Parquet. Par ailleurs, il a jugé indispensable l'allocation d'un budget annuel comparable à celui de l'Inspection Générale des Finances (IGF), d'environ 30 millions de dollars, pour garantir l'indépendance administrative et financière du Parquet.

"Pour lutter contre la délinquance économique et financière la plus complexe, le parquet financier devrait être doté d'une véritable indépendance administrative et financière. Des liens entre celui-ci et les organes de contrôle sont à établir clairement pour renforcer son efficacité", peut-on lire dans le communiqué.

En attendant le dépôt officiel du projet par le Gouvernement, le CREFDL appelle les parlementaires à agir rapidement pour examiner cette proposition. La lutte contre la délinquance économique et financière nécessite une attention immédiate, car elle représente un obstacle majeur à la bonne gestion des deniers publics en RDC. L'organisation a promis sa collaboration une fois le parquet installé, soulignant l'importance de l'engagement collectif dans cette lutte.

Il est important de rappeler que la RDC a connu au cours des dernières années, plusieurs cas de mauvaise gestion des ressources publiques. Les organisations de la Société civile, comme le CREFDL, ont régulièrement dénoncé ces pratiques, appelant à des réformes structurelles pour renforcer la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances. L'instauration d'un parquet national économique et financier pourrait représenter un tournant dans cette lutte, en offrant un cadre légal et institutionnel pour combattre les abus et restaurer la confiance du public dans les institutions financières.