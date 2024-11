Maroc: 1er Forum DefSec Morocco - Le rôle du Royaume en tant que pôle d'excellence régional en matière de réflexion stratégique et de défense mis en avant à Rabat

Rabat — La première édition du Forum DefSec Morocco, tenue mardi à Rabat, a mis en avant le rôle du Royaume en tant que pôle d'excellence régional en matière de réflexion stratégique et de défense, en présence d'experts et de décideurs autour des enjeux contemporains de géopolitique, de défense et de sécurité.

Organisé sous l'égide de la Global Governance & Sovereignty Foundation (GGSF), cet évènement qui intervient dans un contexte international marqué par des mutations profondes et des défis sécuritaires croissants, a démontré la capacité du Royaume à fédérer une réflexion stratégique de haut niveau.

Articulé autour de trois tables rondes thématiques, le Forum a exploré les axes majeurs qui définissent aujourd'hui les initiatives stratégiques du Royaume. La première session, consacrée au développement d'une industrie de défense souveraine, a permis d'analyser les avancées significatives du Maroc dans ce domaine décisif et de souligner comment l'émergence d'un écosystème industriel et technologique national répond aux ambitions de souveraineté portées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La dimension atlantique de la stratégie marocaine, thème de la deuxième table ronde, a mis en lumière le positionnement unique du Royaume comme interface entre l'Europe, l'Afrique et la façade atlantique. Ainsi, les discussions ont démontré comment cette position géostratégique, renforcée par des infrastructures de premier plan comme le projet de Gazoduc Afrique Atlantique, fait du Maroc un acteur clé de la sécurité économique et maritime régionale.

Quant à la troisième session, dédiée au rôle des centres de recherche et des médias, elle a confirmé la maturité du débat stratégique national, en mettant en avant l'engagement croissant des think tanks, des universités et des médias dans l'analyse des enjeux de stratégie et de défense qui témoigne de l'émergence d'un véritable intérêt pour le sujet au Maroc.

Dans une déclaration à la presse, Ali Moutaib, président de la GGSF, s'est félicité de l'organisation de ce forum qui illustre la place très importante et stratégique du Maroc, sous la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, notant que le Royaume se positionne aujourd'hui comme un pivot de stabilité.

Cet évènement intervient dans un contexte géopolitique particulier d'où l'importance de réunir des experts de premier plan, des universitaires et des professionnels de l'industrie de défense, pour échanger autour des enjeux stratégiques sur lesquels se positionne le Maroc aujourd'hui, a-t-il souligné.

Dans ce sens, il a relevé que ce Forum se penche sur trois questions primordiales, à savoir, l'industrie de défense souveraine, la vision atlantique et africaine du Royaume et le rôle de la société civile, des médias, des Think tanks et des universitaires, pour développer une culture de la stratégie et de la défense.

De son côté, le colonel Arsène Emvahou, attaché de Défense auprès de l'Ambassade du Gabon au Benelux, a mis en avant le rôle du Maroc, en tant qu'un acteur locomotive et pionnier pour toute l'Afrique.

A cette occasion, il a tenu à rappeler le Discours "d'exception" prononcé par SM le Roi Mohammed VI devant le 28ème sommet de l'Union africaine (UA), le 31 janvier 2017 à Addis-Abeba, qui se veut un rappel historique de la place, ainsi que de l'ambition assumée, affirmée et fraternelle du Royaume du Maroc au sein de la communauté africaine.

Il a ainsi salué ce leadership éclairé et cette vision politique nécessaire sur le très long terme pour avancer sereinement dans les différentes disciplines, mettant en exergue la portée stratégique de ce Forum pour les questions de défense et de sécurité.

Pour sa part, Nizar Derdabi, enseignant et analyste en défense et sécurité, a indiqué qu'il s'agit d'un Forum centré sur la géopolitique de défense et de sécurité au Maroc, avec tous les enjeux afférents à ces deux domaines régaliens.

Cette rencontre jette la lumière sur plusieurs sujets de fond, notamment l'industrie de défense au Maroc, un chantier qui a été lancé par Sa Majesté le Roi en 2020, avec la promulgation de la loi n°10-20 qui a posé les jalons de la future industrie de défense militaire, a-t-il soutenu.

Le Maroc dispose d'une expérience éprouvée dans le domaine de l'industrie au niveau de l'automobile et de l'aéronautique, a-t-il noté, expliquant que ce nouveau chantier, celui de la défense, a des spécificités différentes et spéciales, vu qu'il repose sur la haute technologie, la technologie à haute valeur ajoutée et surtout sur des impératifs de confidentialité.

Il était utile de rassembler des experts venus de différents horizons, des militaires, des experts du domaine de la défense, des universitaires, des entreprises privées pour essayer de mettre en place les futurs défis de cette industrie, tout en proposant des solutions et des suggestions en matière de défense et de sécurité, a-t-il ajouté.

Réunissant une palette de parties prenantes, ce Forum a été l'occasion de favoriser un échange fructueux, une réflexion approfondie et une collaboration transversale sur les défis actuels et futurs auxquels le Maroc est confronté.

Lors de cette rencontre, l'accent a été mis sur les initiatives marocaines en matière de développement d'une industrie de défense nationale, le rôle géostratégique du Maroc et son positionnement en tant que pôle de stabilité régionale et l'expertise marocaine en matière de gestion des crises et de maintien de la paix.

Le succès de cette édition inaugurale confirme la vocation du Forum DefSec Morocco à devenir un rendez-vous annuel incontournable pour la communauté stratégique nationale et internationale.