Maroc: Ouverture à Casablanca des travaux du deuxième Forum arabe sur le transport aérien

Casablanca — Les travaux de la deuxième édition du Forum arabe sur le transport aérien se sont ouverts mardi à Casablanca, sous le thème "Renforcer la connectivité aérienne".

Ce forum de deux jours, organisé par l'Organisation Arabe de l'Aviation Civile (OAAC), avec le soutien du ministère du Transport et de la Logistique, vise à explorer les moyens de renforcer la connectivité aérienne et à mettre en lumière le rôle des organisations internationales et régionales dans la promotion du transport aérien.

Il aborde également, selon les organisateurs de l'événement, plusieurs thématiques importantes, notamment les défis auxquels font face les autorités réglementaires dans la mise en oeuvre des règles de protection des consommateurs, ainsi que l'avenir de la technologie numérique dans l'industrie aéronautique pour améliorer l'expérience des passagers.

Dans une allocution à cette occasion, le directeur de l'aviation civile au ministère du Transport et de la Logistique, Tarik Talbi, a souligné l'importance de ce forum en tant que plateforme d'échange d'expertises, de savoir-faire et des meilleures pratiques dans le secteur du transport aérien. Selon lui, cette initiative contribue à trouver des solutions innovantes aux défis auxquels fait face le secteur du transport aérien arabe.

M. Talbi a également affirmé que le renforcement de la connectivité aérienne entre les pays arabes constitue un levier essentiel pour stimuler la croissance économique et faciliter la mobilité des passagers et les échanges commerciaux, ajoutant que, compte tenu de la position géostratégique de la région arabe, l'expansion des réseaux de connectivité aérienne ouvre de nouvelles perspectives pour le tourisme, le commerce et les investissements.

Pour sa part, le directeur général de l'OAAC, Abdennebi Manar, a relevé que le trafic aérien a enregistré, depuis le début de l'année jusqu'à fin septembre, une hausse significative par rapport à la même période de l'année précédente.

Cette croissance se reflète sur plusieurs indicateurs, y compris celui de la connectivité aérienne, a-t-il précisé, estimant que ces indicateurs devraient se maintenir à des niveaux élevés jusqu'à la fin de l'année.

M. Manar a ajouté que cette dynamique de croissance, observée à l'échelle mondiale et régionale, y compris dans la région arabe, témoigne de la maturité de l'industrie du transport aérien et de sa capacité à surmonter les différentes crises mondiales.

Ce forum, animé par 21 experts internationaux, connaît la participation de 50 représentants des autorités de l'aviation civile des pays arabes ainsi que d'organisations internationales et régionales. Il se veut une plateforme dynamique pour promouvoir une croissance durable dans le secteur du transport aérien.