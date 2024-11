Sénégal: Guédiawaye - Soixante jeunes formés en entrepreneuriat, leadership, et transformation digitale

Guédiawaye — Quelque soixante jeunes ont entamé mardi à Guédiawaye (banlieue de Dakar) une session de formation en entrepreneuriat, leadership, transformation digitale, et innovation numérique, à l'initiative de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CNFEJES), en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports.

La session de formation qui se tient au CDEPS (Centre départemental d'éducation populaire et sportive) de Guédiawaye s'inscrit dans le cadre de la valorisation des compétences des jeunes. Elle vise à leur offrir de nouvelles opportunités d'innovation et de créativité, afin de promouvoir leurs produits et la citoyenneté.

"C'est une session de formation extrêmement importante pour nous. (...). Nous savons que l'Etat ne peut pas employer tous les demandeurs. La seule solution qui vaille, c'est de les pousser vers l'auto-emploi", a déclaré Alassane Diallo, Directeur général de la Jeunesse.

S'exprimant en marge de l'ouverture de ces sessions de formation, M. Diallo a estimé que pour pousser les jeunes à l'auto-emploi, "il faut intégrer le numérique".

"La jeunesse est dans le domaine du numérique, c'est important de voir les opportunités qu'ils puissent en tirer pour leur employabilité", a-t-il souligné.

"C'est une session de formation très importante et nous avons à cœur de former une jeunesse dynamique innovante, vers l'employabilité, l'entreprenariat. Nous voulons que le numérique soit au cœur des ambitions que les jeunes portent pour le Sénégal", a pour sa part confié Olivier Serot-Almeras, représentant du Secrétaire général de la CONFEJES.

"Nous savons combien le Sénégal soutient les ambitions de la Francophonie et c'est extrêmement important pour nous", a-t-il ajouté.

Selon les organisateurs, il s'agit à travers cette formation d'apporter, à long terme, aux jeunes, les connaissances numériques pour qu'ils en retirent des bénéfices culturels, sociaux et économiques.