Congo-Brazzaville: Gastronomie - Les saveurs et la cuisine italiennes présentées au public

La Semaine culinaire de la cuisine italienne en République du Congo a été lancée, le 16 novembre à Pointe-Noire, en présence de Lydie Pongault, ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, marraine de l'événement; d'Enrico Nunziata, ambassadeur d'Italie en République du Congo; et des autorités locales.

« Régime méditerranéen et cuisine des racines : santé et tradition » est le thème de la 9e édition de la Semaine de la cuisine italienne dans le monde. Une édition qui vise à mettre en valeur la relation entre la cuisine, le territoire, la mémoire et le rôle des communautés à l'étranger qui ont joué dans la diffusion du patrimoine agroalimentaire italien dans le monde et valorisé en particulier l'huile d'olive, les vins mousseux italiens et les truffes, a dit l'ambassadeur Enrico Nunziata.

« Cette activité est aussi l'occasion de la valorisation des traditions gastronomiques et oenologiques des régions et territoires italiens, également à des fins touristiques sans oublier la valorisation du régime méditerranéen en tant que modèle de mode de vie équilibré inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, la protection et la valorisation des produits bénéficiant d' une appellation protégée et contrôlée », a-t-il dit.

Selon Enrico Nunziata, la diète méditerranéenne est bien plus qu'un simple régime. C'est un mode de vie ayant pour base les traditions séculaires de la population vivant dans les pays du bassin méditerranéen. Ce modèle s'est avéré être l'un des plus efficaces pour la prévention des maladies chroniques et pour le maintien de la santé grâce à l'équilibre et à la variété de ses aliments qui sont capables de fournir tous les nutriments nécessaires à une vie saine. Au centre de la diète méditerranéenne, nous trouvons l'huile d'olive.

En louant la coopération culturelle entre le Congo et l'Italie qui se renforce de jour en jour et qui est le reflet de la volonté mutuelle de promouvoir des richesses culturelles respectives tout en favorisant un dialogue interculturel enrichissant, conformément aux valeurs prônées par Denis Sassou N'Guesso, président de la République, la ministre Lydie Pongault a indiqué : « L'art culinaire est un moyen de raconter notre histoire, de préserver nos traditions et d'exprimer notre identité.

La gastronomie congolaise riche de ses saveurs, ses ingrédients et techniques est à la fois un héritage et une promesse d'avenir. Elle mérite d'être partagée et célébrée tout comme la cuisine italienne qui a su conquérir les coeurs du monde entier. Aujourd'hui, en mettant en avant la cuisine italienne, nous honorons non seulement la délicatesse de la richesse de cette tradition culinaire, mais aussi nous ouvrons également la porte à un véritable échange gastronomique». Elle a conclu que « La semaine de la cuisine italienne en République du Congo nous permet de savourer et d'apprécier non seulement les plats qui nous sont offerts mais aussi la tradition, l'histoire et les cultures qui les accompagnent ».