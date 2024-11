Congo-Brazzaville: Education - Les étudiants d'Owerri de retour au pays

Après avoir satisfait au baccalauréat, la première et la deuxième vague des enfants congolais bénéficiaires de la scolarité gratuite au College of Africa à Owerrin, au Nigeria, ont rencontré, le 19 novembre à Brazzaville, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou.

Les échanges entre le ministre et les étudiants se sont déroulés en présence d'une délégation de la Fondation Congo Assistance (FCA) conduite par son secrétaire général, Michel Mongo. « C'est le fruit d'une coopération Sud-Sud entre le Congo et le Nigeria. Ces enfants se sont retrouvés à Owerri avec toute une palette d'autres nationalités. C'est un échantillon de l'Afrique que nous voulons que nous avons sous nos yeux. Nous comptons sur l'appui du gouvernement pour que cette dynamique qui a été insufflée depuis des années se poursuive avec une formation au niveau supérieur », a-t-il déclaré.

La secrétaire générale adjointe de la FCA, Rosalie Biangana, cheffe de département de l'Education et de la Formation professionnelle, de son côté, a expliqué les critères d'admission au College of Africa d'Owerri.

« La première promotion est partie en 2017. Nous avons travaillé avec le ministère de l'Education de l'époque. C'est sur la base d'un test que les enfants ont été retenus. Le choix était défini par le promoteur de l'Institut, M. Rochas, notre partenaire qui nous a accordé cette scolarité gratuite. Des critères étaient déjà définis. Ils sont neuf qui sont rentrés, les six autres rentreront l'année prochaine », a expliqué Rosalie Biangana.

Prenant la parole à son tour, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation a exprimé sa satisfaction de revoir les enfants après plusieurs années d'études loin de leur pays natal.

« C'est une partie du trajet qui qui a été accompli. Pour le reste, nous devons trouver les ressorts nécessaires pour les remettre dans le circuit pour qu'ils continuent d'exceller. Tel est notre sacerdoce, telle est la volonté du président de la République qui nous a confié cette mission d'éducation, d'encadrement de la jeunesse de notre pays », a indiqué Jean-Luc Mouthou

Les neuf enfants sont désormais pris en charge par l'Etat congolais, notamment le ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, en collaboration avec la FCA que préside l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso. Ils attendent obtenir une bourse pouvant leur permettre de poursuivre leur cursus universitaire dans des pays anglophones de leur choix.

Au Nigeria, ils ont été formés dans plusieurs filières (Tourisme et affaires administratives, informatique, science-ingenierie, commerce international, langues vivantes; etc. A l'Institut Rochas, la scolarité gratuite va de la 6e jusqu'en terminale.

Depuis 2017, rappelons qu'au total quinze enfants dont neuf filles et six garçons repartis en trois promotions (2017-2018-2019) poursuivent leurs études à l'Institut pour l'Afrique de la Fondatrion Rochas située à Owerri, au Nigeria, à plus de quatre cents kilomètres d'Abuja, au Sud-est du pays.

L'admission est totalement gratuite. Les frais de séjour de formation et autres sont pris en charge par cette Fondation. Hormis le critère d'âge limité de 12 à 14 ans, la scolarité gratuite concerne uniquement les enfants orphelins, intelligents et issus des familles démunies. Elle est le fruit d'un partenariat signé entre la FCA et l'Institut Rochas.