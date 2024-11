Congo-Brazzaville: Lutte contre la délinquance - Deux personnes interpellées dans la Cuvette pour détention du chanvre indien et d'une pointe d'ivoire

Les gendarmes en service dans le département de la Cuvette ont interpellé deux personnes, les 6 et 7 novembre derniers à Owando, l'un avec une grande quantité du chanvre indien et l'autre avec une pointe d'ivoire d'un éléphant.

Les deux coupables ont été présentés au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Owando pour la suite de l'instruction.

Au départ, un jeune âgé de plus de 18 ans a été pris en possession de cinquante-deux boules de chanvre indien (cannabis) roulées dans du papier. Interrogé sur l'origine de ce produit interdit par la loi, il a dénoncé son fournisseur qui est l'attaché des services administratifs et financiers au ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche en poste à Owando. Une perquisition effectuée au domicile de cet agent de l'Etat a permis aux gendarmes de saisir une pointe d'ivoire et du chanvre indien contenu dans des sacs de ciment, sachets et sac à dos trouvés dans sa chambre à coucher.

Les infractions concernant le chanvre indien sont souvent liées à des lois sur les stupéfiants, tandis que la possession d'ivoire évoque des préoccupations environnementales et légales, car le commerce de l'ivoire est strictement interdit dans de nombreux pays en raison de la menace qu'il fait peser sur la population d'éléphants et d'autres animaux.

L'arrestation de ces présumés délinquants fait partie d'une opération de routine visant à lutter contre le trafic de drogues et de produits illégaux liés à la faune sauvage. Ils risquent d'encourir des peines allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement ferme avec des amendes dont le plafond est de cinq millions conformément à la loi n°37-2008 sur la faune et les aires protégées et l'article 2 de la loi du 12 juillet 1916 réprime l'importation, le commerce, la détention et l'usage des substances vénéneuses, notamment le chanvre indien en République du Congo.