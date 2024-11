Ethiopie: Les parties prenantes ont discuté du rôle de la réforme macroéconomique dans la transition économique durable

Addis Abeba — Les parties prenantes ont discuté des résultats de la réforme macroéconomique et de son rôle dans la garantie d'une transformation économique durable.

La ministre de la Planification et du développement, Fitsum Assefa, le ministre des Finances, Ahmed Shide, le gouverneur de la Banque nationale, Mamo Mihretu et d'autres hauts fonctionnaires du gouvernement et parties prenantes concernées ont participé à la réunion consultative.

La ministre de la Planification et du Développement, Fitsum Assefa, a souligné l'importance de la transformation économique pour un pays comme l'Éthiopie.

Selon elle, les pays qui ont réalisé une transformation économique structurelle ont pris en compte le potentiel et la contribution des secteurs économiques, la création d'emplois et l'emploi, le volume des échanges d'exportation et la technologie.

Fitsum a ajouté qu'en excellant dans le secteur manufacturier et en stimulant les opportunités de création d'emplois grâce à la valeur ajoutée, ils joueront un rôle important dans la transformation économique structurelle durable.

En outre, elle a souligné que le capitalisme pragmatique est la politique économique contemporaine. La réforme économique locale encourage l'investissement du secteur privé, la participation du gouvernement dans les secteurs de base et l'amélioration du régime foncier, a-t-elle expliqué.

Elle diffère des politiques économiques précédentes dans la mesure où la réforme en cours a permis de réduire la dette extérieure, de disposer de nouvelles sources de financement nationales et de donner la priorité à un secteur économique global, a souligné Fitsum.