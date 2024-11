Ethiopie: Le pays envisage de pénétrer le marché mondial des légumineuses et des oléagineux

Addis Abeba — L'Éthiopie cherche à se positionner comme un leader mondial dans l'exportation de légumineuses et d'oléagineux, comme l'a confirmé Kasahun Gofe, ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, lors de la 13e Conférence internationale sur ces produits, tenue à Addis-Abeba du 19 au 20 novembre 2024.

Dans son discours d'ouverture, le ministre du commerce et de l'intégration régionale, Kassahun Gofe, a souligné l'importance de ces cultures pour générer des revenus d'exportation et améliorer les conditions de vie des agriculteurs éthiopiens. Il a indiqué que l'Éthiopie mise sur la diversification, le développement des infrastructures et la qualité des produits pour renforcer sa position sur le marché mondial.

Les réformes gouvernementales récentes visent à moderniser le secteur, notamment en ouvrant les marchés aux investisseurs étrangers, en adoptant un taux de change plus flexible et en favorisant l'agro-industrie pour la création d'emplois et l'ajout de valeur aux produits.

Le pays a également libéralisé les exportations de matières premières, permettant aux entreprises étrangères de s'approvisionner directement auprès des producteurs locaux. Le ministre a insisté sur le potentiel inexploité du pays pour les exportations et l'importance de se concentrer sur la diversification et la spécialisation des produits.

Enfin, la conférence offre une plateforme pour nouer des accords commerciaux, échanger des connaissances et développer des partenariats internationaux, renforçant ainsi la position de l'Éthiopie sur la scène mondiale.