Ile Maurice: Terres d'agroécologie se fixe de nouveaux objectifs

Après trois ans d'actions en faveur du développement de l'agroécologie à Maurice et dans la région de l'océan Indien, la phase III du programme Expansion en maraîchage biologique avec constitution d'une expertise régionale océan Indien (EMBEROI) s'est achevée ce mois-ci.

Ce programme a bénéficié du financement de l'Union européenne et du soutien de la Mauritius Commercial Bank (MCB) et du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Il a été mené par l'association Le Vélo vert, qui célèbre également, cette année, son dixième anniversaire. À cette occasion, Le Vélo vert change de nom et d'identité visuelle, soit Terres d'agroécologie, pour refléter ses ambitions renouvelées en faveur du développement de l'agroécologie à Maurice et dans la région.

Bruno Dubarry, président de Terres d'Agroécologie (ex-Le Vélo Vert) et Team Leader pour EMBEROI III, présente le bilan du programme EMBEROI III, ainsi que la nouvelle identité et les nouveaux projets de l'association.

Depuis son lancement, le projet EMBEROI III a mené à la création d'une académie spécialisée dans la formation d'agripreneurs et des professionnels du secteur agricole. Cette académie a formé environ 40 agripreneurs au cours de deux cohortes, entre 2023 et 2024.

Le réseau de fermes agroécologiques, mis en place dans le cadre de ce programme, a permis de montrer l'efficacité des pratiques écologiques grâce à des exemples concrets de maraîchage, d'agroforesterie, de production de compost et de conservation des ressources. Par ailleurs, des initiatives ont été mises en place pour sensibiliser le grand public aux avantages de l'agroécologie, et des études ont été réalisées pour adapter ces pratiques aux conditions particulières de Maurice.

Bruno Dubarry explique que le programme EMBEROI III a été essentiel pour leur travail. «Il nous a permis de consolider notre approche et de cerner nos besoins. Les partenariats avec les entités financières, qui se sont engagées dans l'agroécologie, nous ont permis de former des volontaires et l'académie est un outil important pour diffuser nos connaissances, sans oublier qu'expérimenter de meilleures pratiques et créer des partenariats solides sont cruciaux pour notre travail. Nous entamons une nouvelle étape passionnante avec Terres d'agroécologie. Après dix ans de travail, notre ambition est de créer une agriculture respectueuse de la nature, capable de répondre aux besoins alimentaires locaux, tout en protégeant nos écosystèmes.»

La conclusion du programme EMBE- ROI III ouvre la voie à de nouvelles collaborations et à des ambitions. Cette évolution marque une étape cruciale dans l'engagement de l'association en faveur du développement de l'agroécologie à Maurice et dans toute la région sud-ouest de l'océan Indien. L'académie Terres d'agroécologie poursuivra sa mission de formation pour agripreneurs et professionnels agricoles, renforçant ainsi les compétences locales en matière de pratiques agroécologiques. Par ailleurs, le label Terres d'agroécologie sera décerné à des fermes afin de reconnaître leurs méthodes agroécologiques à travers la qualité de leurs produits locaux.

Désormais, la marque Terres d'agroécologie se fixe de nouveaux objectifs. Bruno Dubarry explique que «notre association oeuvre pour la promotion et la mise en oeuvre de l'agroécologie à Maurice et dans l'océan Indien, conformément aux principes de la Food and Agricultural Organisation. Nous renforçons les capacités et les connaissances pour un développement durable, proposant formations, expérimentations et outils pour faciliter la production et la vente de cultures agroécologiques. Notre action s'étend à la sensibilisation des acteurs clés - producteurs, consommateurs, décideurs - et au soutien d'initiatives locales en agriculture durable et conservation de la biodiversité. Nous participons également aux conventions pertinentes pour faire avancer notre mission à tous les niveaux».

Pour mettre en oeuvre cette nouvelle initiative, l'association a signé deux accords stratégiques. Dans un premier temps Terres d'agroécologie a signé un accord scientifique et technique avec le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) à La Réunion, Mayotte et océan Indien, une institution scientifique de renom, spécialisée dans la recherche agronomique, qui oeuvre pour un développement agricole durable, principalement dans les régions tropicales et méditerranéennes.

Ce partenariat a pour objectif de renforcer les capacités de recherche et d'innovation au niveau local, en mettant en oeuvre des projets de développement adaptés aux particularités de Maurice et de la région de l'océan Indien. Les deux organisations collaborent ainsi pour identifier et tester des pratiques agricoles plus durables, permettant aux agriculteurs de mieux gérer les ressources naturelles, de diversifier leurs cultures et d'améliorer leur résilience face aux impacts du changement climatique. Ce partenariat fait partie d'un projet plus vaste appelé Appropriation des pratiques pour la transition agroécologique de l'océan Indien (APTAE-OI).

Ce projet, conjointement mis en oeuvre avec la Chambre d'agriculture de Maurice et financé par l'Union européenne, se déroulera entre 2023 et 2025. Son objectif est de promouvoir des pratiques agroécologiques innovantes dans toute la région de l'océan Indien (Maurice, Réunion, Mayotte, Comores, Madagascar, Seychelles) et de renforcer la coopération régionale pour une agriculture durable.

Il y a aussi le partenariat avec New Maurifoods Ltd, une filiale du groupe Eclosia, qui travaille dans la production et la distribution alimentaires à Maurice. Cet accord a pour but de créer une filière agroécologique afin d'approvisionner le marché local en produits certifiés agroécologiques. Ceci permettra aux producteurs mauriciens de se conformer aux normes de production agroécologique, tout en mettant en valeur leurs produits dans la grande distribution. Grâce à cet accord, une grille d'audit a été mise en place pour évaluer les pratiques agricoles des producteurs locaux, assurant qu'ils respectent des critères rigoureux.

Ce processus de labellisation permettra aux agriculteurs de bénéficier d'une reconnaissance pour leurs efforts en matière de durabilité. De plus, il fournit aux producteurs un soutien à travers la formation et l'assistance technique, ainsi qu'une visibilité à l'international. En outre, l'engagement d'un acteur majeur comme New Maurifoods Ltd témoigne de la volonté des parties prenantes à soutenir la transition agroécologique à Maurice.

Terres d'agroécologie a également formé un partenariat stratégique avec le PNUD dans le cadre du Fonds pour l'environnement mondial (GEF) Small Grants Programme. L'objectif est de soutenir la transition agroécologique à travers le projet «Conception et expérimentation d'une approche territoriale pour l'agroécologie». Prévu pour la période 2024-2026, ce projet vise à développer des approches innovantes, à la fois à petite et à grande échelle, pour promouvoir des systèmes agricoles plus durables à Maurice.

De plus, il y aura une plateforme digitale de vente, l'E-Market Terres d'agroécologie, un projet développé avec le soutien financier de la MCB, qui facilitera la commercialisation des produits provenant de fermes labellisées, établissant un lien direct entre producteurs et consommateurs. Elle permettra aux agriculteurs, certifiés par Terres d'agroécologie, de vendre leurs produits conformes aux normes agroécologiques directement aux consommateurs via des points relais. L'application assure ainsi une traçabilité complète des produits, renforçant la transparence et la confiance entre producteurs et acheteurs.

Terres d'agroécologie souhaite rassembler tous les acteurs - producteurs, consommateurs et décideurs - autour d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement et économiquement durable.