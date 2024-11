Ile Maurice: PILS sur les routes - Une semaine dédiée au dépistage et à la sensibilisation

Du 18 au 24 novembre, l'ONG Prévention Information Lutte contre le SIDA (PILS) lance la cinquième édition de la Semaine Internationale de Dépistage (SID) à Maurice. Cet événement, organisé dans sept localités du pays, vise à offrir gratuitement des tests de dépistage du VIH, de la syphilis et de l'hépatite C, tout en sensibilisant le public à la santé sexuelle.

La tournée a débuté hier à la Place Margéot, Rose-Hill, à 10 heures. Au programme : dépistage, conseils, animations musicales et distribution de matériel préventif. Des unités mobiles sillonneront également les rues pour toucher un public plus large. Les étapes suivantes incluent Roche-Bois (aujourd'hui), Trou d'Eau Douce (demain), Grand-Baie (22 novembre), Flacq et Baie du Cap (23 novembre), avant de se clôturer le 24 novembre à Grand-Gaube.

Cette initiative, soutenue par Coalition Plus et d'autres partenaires locaux et internationaux, s'inscrit dans un mouvement global impliquant 50 pays. L'objectif : promouvoir l'accès au dépistage et prévenir la propagation des infections sexuellement transmissibles (IST). Depuis son lancement en 2020, la SID a enregistré une augmentation de 208,5 % du nombre de tests effectués, atteignant 73 931 dépistages en 2023.

Un effort collectif

En plus des dépistages, des activités parallèles, comme un don de sang et un dépistage du diabète, seront organisées dans certaines localités grâce à des partenariats avec des organisations locales, notamment DRIP, Makondé et Kinouété. Cette mobilisation bénéficie également du soutien des forces vives et des autorités locales.

Selon Nicolas Ritter, coordinateur de la SID, cette initiative répond à une urgence : environ 14 000 Mauriciens vivent actuellement avec le VIH, et près de 400 nouveaux cas sont détectés chaque année. Le dépistage permet une prise en charge précoce, essentielle pour limiter la transmission et assurer une vie normale aux personnes séropositives grâce à un traitement adapté.

Se protéger et agir

Le dépistage est rapide, discret et efficace. Il inclut des sessions de conseil pour informer sur les démarches et les IST. Une détection précoce permet non seulement de préserver sa santé, mais aussi d'éviter toute transmission. Face à l'augmentation des infections au sein de la population générale, PILS rappelle l'importance de se faire dépister après une prise de risque.

Pour plus d'informations, rendez-vous dans une des localités visitées ou suivez les activités de PILS sur les réseaux sociaux.