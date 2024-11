Soudan: Ministre de la Culture et de l'Information prend ses fonctions et confirme la coopération avec tous

Port-Soudan — Le ministre de la Culture et de l'Information, M. Khaled Ali Al-Eaysir, a pris mardi ses fonctions après son prédécesseur, Dr. Gerham Abdel Gader.

En présence du sous-secrétaire Sumaya Al-Hadi et de plusieurs directeurs d'organismes affiliés au ministère.

Après avoir reçu un rapport complet sur le ministère, le ministre a salué les efforts de son prédécesseur, le Dr. Graham et le groupe qui a travaillé avec lui au cours de la dernière période, d'autant plus qu'ils ont offert une expérience médiatique selon les capacités disponibles compte tenu de la guerre.

Le ministre de l'Information a déclaré qu'il continuerait à travailler avec une foi sincère avec tout le monde et chercherait à réaliser une percée et à construire des ponts de communication extérieure avec ceux qui ont de bonnes intentions envers le Soudan.

Al-Eaysir a salué les efforts du Dr Graham, du ministère de l'Information et des médias qui ont continué à travailler malgré les conditions stressantes de la guerre. Il a déclaré que produire un message médiatique en ce moment est pour eux une réussite historique.

Il a remercié le gouvernement de l'état de la Mer Rouge (R&TV) d'avoir donné aux médias l'opportunité de jouer leur rôle. Il a réitéré son accent sur la collaboration avec tout le monde pour construire de nouvelles institutions plus brillantes, promises à de nombreux détails artistiques et techniques.

Al-Eaysir a souligné que le Soudan traverse des circonstances complexes qui nécessitent la coopération et les efforts concertés de tous, indiquant que la réforme du dossier médiatique et culturel découle des expériences dont disposent les cadres médiatiques qui ont travaillé dans ces circonstances, renouvelant qu'il oeuvre pour établir des institutions qui servent le cadre humain qui travaille dans le contexte de la préparation de l'environnement et de la compétition, réitérant son souci de fournir une expérience médiatique qui sert le Soudan face aux défis, promettant au peuple soudanais de travailler dur en coopération avec tout le monde.

De son côté, le Dr. Graham a informé le ministre Al-Eaysir de l'avancement des travaux au cours de la dernière étape et de l'impact de la guerre sur le ministère et sur les institutions qu'il supervise, en plus des problèmes qui entravent le travail du ministère, exprimant sa joie que Khaled Al-Eaysir assume les fonctions du ministère à cette étape charnière de l'histoire du Soudan.