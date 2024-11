Port-Soudan — Le président du Conseil Souverain de Transition (CST) général Abdel Fattah Al-Burhan a appelé les forces politiques à s'unir et à soutenir la marche de la guerre de la dignité, soulignant que la bataille se poursuivra jusqu'à ce que la milice rebelle de Forces de Soutien Rapide (FSR) et la rébellion soit éliminée.

S'adressant lundi à la séance d'ouverture de la Première Conférence Economique à Port-Soudan, Al-Burhan a critiqué ce qui circule à propos du récent mouvement du Parti du Congrès National et des discussions sur la tenue d'une conférence consultative de la Choura, déclarant un rejet catégorique de toute activité politique sous la lumière de la situation actuelle où le pays mène une guerre de dignité, et il a dit que les jeunes combattants dans les champs sont désormais des Soudanais avec une cause et n'appartiennent à personne.

Le président du CST a ajouté : « Nous n'avons plus besoin de conflits ni de dispersion à l'heure actuelle, et nous avons un objectif vers lequel nous voulons avancer tous unifiés, à savoir vaincre et éliminer les rebelles », expliquant qu'après cela, nous pourrons nous asseoir pour les questions politiques, en mettant l'accent sur l'ouverture à tous.

Il a déclaré : « Nous arrêtons d'abord la guerre, et les rebelles doivent quitter les zones qu'ils occupent et se rassembler dans des zones convenues, et la vie des citoyens doit revenir à la normale, et ensuite nous nous tournons vers les affaires politiques. »

Il a ajouté : "Nous n'avons aucune objection, comme nous l'avons convenu précédemment, à ce que cette période de transition soit dirigée par un gouvernement de compétences civiles composé d'indépendants autour desquels tous les Soudanais se rassembleront", indiquant qu'il est trop tôt pour poursuivre deux voies sécuritaires et politiques. Il a appelé au dialogue soudanais-soudanais pour mener le pays aisément vers la sureté.

Le président du CST a appelé à ne pas prêter attention aux voix des honteux et des sceptiques et à ne pas prêter attention aux batailles parallèles, appelant tout le monde à aller éliminer les milices rebelles.

Al-Burhan a salué les responsables de la conférence et tous ceux qui cherchent à trouver des solutions permettant de soulager les souffrances des citoyens.