Afrique de l'Ouest: BRVM - Accroissement hebdomadaire de 0,23 point de pourcentage du rendement moyen du marché.

Ce rendement, qui est la moyenne des taux de rendement des actions cotées ayant distribué un dividende, est en effet passé de 8,49% le 8 novembre 2024 à 8,72% le 15 novembre 2024.

La même tendance est notée concernant le Price Earning Ratio (PER) qui se situé à 11,09x le 15 novembre 2024 contre 10,79x le 8 novembre 2024.

Quant à la capitalisation boursière globale, CGF Bourse note dans sa revue une variation hebdomadaire négative de -0,57% à 20 245,20 milliards FCFA contre 20 360,68 milliards FCFA au terme de la semaine du 8 novembre 2024.

Durant la semaine sous revue, la plus forte hausse de cours est celle de la Société d'Etudes et de Travaux de l'Afrique de l'Ouest (SETAO). Selon CGF Bourse, l'action de la SETAO Côte d'Ivoire, filiale du groupe français Bouygues a repris 16,07% sur la semaine écoulée après avoir perdu 13,85% sur sa capitalisation boursière une semaine plus tôt en réponse aux mauvaises performances financières et au manque d'activité enregistrés par la société au troisième trimestre de l'exercice 2024.

«Cette performance, poursuit CGF Bourse, qui s'explique par des achats spéculatifs, a été obtenue à l'issue d'une semaine de transactions de 229 titres comparé à 2 857 titres négociés durant la semaine de cotation précédente.» Le résultat net publié par la société au troisième trimestre 2024 est déficitaire de 611 millions FCFA contre une perte nette de 1,6 milliard FCFA enregistrée au troisième trimestre 2023.

Le Top3 des plus fortes hausses hebdomadaires de cours de CGF Bourse est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 16,07% à 650 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 12 900 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (plus 6,80% à 1 570 FCFA).

La plus forte baisse hebdomadaire de cours est le fait de la société ivoirienne de banque (SIB) Côte d'Ivoire avec -51,80%. Selon CGF Bourse : la chute de la valeur de l'action SIB Côte d'Ivoire est liée au détachement du Droit d'Attribution « SIB.DA1 » (3 550 FCFA) de la valeur du titre lors de la séance de cotation du mercredi 13 novembre 2024. Au troisième trimestre 2024, la société a publié un résultat net en hausse de 6,63% à 38,6 milliards FCFA comparé à 36,2 milliards FCFA au troisième trimestre 2023 grâce à sa bonne dynamique commerciale, à l'évolution de son produit net bancaire (+3%) et à la maitrise de ses frais de gestion. «Ce qui devrait mettre le titre à l'abri d'une éventuelle baisse drastique»souligne la SGI

Le Flop3 des plus fortes baisses hebdomadaires de cours de CGF Bourse est occupé respectivement par les titres SIB Côte d'Ivoire (moins 51,80% à 3 540 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 17,61% à 11 700 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (moins 8,32% à 4 075 FCFA).

Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine du 11 au 15 novembre 2024 par une capitalisation boursière de 10 504,16 milliards FCFA contre 10 518,88 milliards FCFA au 08 novembre 2024, en régression de 0,14%. Selon CGF Bourse, cette régression se justifie essentiellement par le dernier remboursement de capital de l'obligation « TPCI.O26 - TPCI 5,95% 2017-2024 B », le remboursement partiel de capital de l'obligation « TPBF.O7 - TPBF 6,50% 2018-2025 » et la baisse du prix de l'obligation « ORGT.O2 - ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028 » (-4,76%).

Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s'est établie à 339,09 millions FCFA contre 990,37 millions FCFA la semaine précédente soit une baisse de 651,28 millions FCFA (-65,76%) de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés.

Dans sa revue, CGF Bourse précise que les échanges sur le marché ont principalement concerné 20 000 titres de l'emprunt obligataire « TPBF.O15 - ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-2034 » pour une valeur globale de 200 millions FCFA transigée.