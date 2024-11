Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 novembre 2024

Portrait d'Ousmane Sow – Sculpteur sénégalais à l'allure des guerriers africains

La 15e Biennale de l’art contemporain africain (Dak’Art) s’est ouverte à Dakar le 07 novembre 2024. Un rendez-vous des artistes du monde entier leur permettant d’exprimer leurs œuvres à travers des expositions. Ce contexte de la Biennale nous pousse aujourd’hui à plonger dans l’univers d’Ousmane Sow, sculpteur sénégalais de renom connu pour ses statuts monumentaux.

« Avec l’irruption de ses Nouba au milieu des années 80, Ousmane Sow replace l’âme au corps de la sculpture, et l’Afrique au cœur de l’Europe », tout est dit dans ces mots d’Emmanuel Daydé, co-commissaire avec Béatrice Soulé de l’exposition d’Ousmane Sow sur le pont des Arts à Paris, lit-on sur le site de la Maison Ousmane Sow. (Source allAfrica)

La RDC dénonce « l’épuration ethnique » dans la zone contrôlée par le M23

Le Gouvernement de la RDC dénonce l’installation de l’administration parallèle et la transplantation des personnes étrangères dans certains territoires du Nord-Kivu occupés par la rébellion du M23 avec l’appui du Rwanda. Ces deux opérations consacrent « l’épuration ethnique », a affirmé lundi 18 novembre à Lubumbashi le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, Jacquemain Shabani au cours d’une conférence de presse organisée par le ministre de la Communication et porte-parole du Gouvernement. (Source mediacongo)

CAF Awards 2024 : L'Ivoirien Simon Adingra, Faé Emerse et Yayia Fofana sur la liste des finalistes

Ils sont désormais cinq joueurs qui figurent sur la liste des finalistes, dans la catégorie Joueur de l'année des CAF Awards 2024.

Il s'agit de Simon Adingra (Côte d'Ivoire / Brighton & Hove Albion), Serhou Guirassy (Guinée / Borussia Dortmund), Achraf Hakimi (Maroc / Paris Saint-Germain), Ademola Lookman (Nigeria / Atalanta) et Ronwen Williams (Afrique du Sud / Mamelodi Sundowns). Cette liste des finalistes a été rendue publique le 18 novembre 2024 par la Confédération Africaine de Football (CAF). (Source fratmat)

Mali/Meeting de commémoration de la reprise de Kidal anime par le premier ministre : Discours d’adieu de Choguel ou règlement de compte entre clans rivaux au sommet de l’Etat ?

C’est dans une salle clairsemée de 3000 places du Centre International des Conférences de Bamako, CICB que le PM Choguel K Maiga a tenu en haleine une foule essentiellement composée des personnes acquises à sa cause. Pendant deux heures d’horloge il a tenu un discours de plus de 20 pages renfermant à la fois des récits historiques extraits de son livre, des révélations qui font froid dans le dos, d’invectives à l’égard de ses opposants et surtout des diatribes vexatoires clairement adressées à son employeur le Président Assimi Goita, devenu aujourd’hui son redoutable adversaire politique. (Source maliweb)

Gabon/Digie women 2024 : Remises des prix le 12 décembre prochain

La cérémonie de remise de prix de la 2e édition des Digie women awards se tiendra le 12 décembre 2024. Placée sous la tutelle du ministère de l’Economie numérique et de la commune de Libreville, cet événement coorganisé par Annie Chrystel Limbourg Iwenga et Christine Baguela épouse Soro célèbre une nouvelle fois la diversité des talents féminins dans le secteur numérique. Cet événement, coorganisé par Annie Chrystel Limbourg Iwenga et Christine Baguela épouse Soro, mettra à l’honneur les femmes qui marquent l’essor du secteur numérique au Gabon. (Source GabonMediaTime)

Madagascar/LFI 2025 : 1 135 milliards d’ariary d’investissements supplémentaires pour le riz et l’énergie

Le défi pour l’autosuffisance alimentaire est lancé. L’État, à travers le projet de loi de finances initiale 2025 mise en effet sur la transformation agricole en y consacrant beaucoup de moyens financiers. La deuxième priorité, c’est bien évidemment la production électrique qui fera aussi, cette année, l’objet d’investissements supplémentaires.

La phase parlementaire du projet de LFI 2025 a débuté, hier à Tsimbazaza, par une séance plénière durant laquelle la ministre de l’Économie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a présenté ses grandes lignes devant les députés. (Source MidiMadagasikara)

Le Burundi face aux défis de gouvernance : Un bilan mitigé sur la décennie 2014-2023

Le dernier rapport de l’Indice Ibrahim de la Gouvernance en Afrique (IIAG) place le Burundi à la 43ème position sur 54 pays africains, avec un score de 41,4 sur 100 en 2023. Si ce classement reflète certains progrès récents, notamment sur les cinq dernières années, il témoigne également d’une régression globale au cours de la décennie écoulée.

Entre 2014 et 2023, le Burundi a enregistré une baisse globale de 0,3 point dans l’indice de gouvernance, passant d’un score de 41,7 à 41,4. (Source Iwacu)

Guinée/Crief: Le procès de l’ex-ministre Damantang Albert Camara s’ouvre en décembre !

Le dossier de détournement de deniers publics opposant le parquet spécial à l’ex-ministre de la Sécurité du régime déchu, Albert Damantang Camara sera transféré en décembre prochain par devant la chambre du jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief), a-t-on appris de source proche du dossier.

Selon nos informations, plusieurs nouveaux dossiers seront transférés en décembre prochain par devant la chambre du jugement parmi lesquels figurent celui de l’ex-porte-parole du gouvernement Alpha Condé. (Source mediaguinee)

Les pays qualifiés pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025

La liste des 24 pays qualifiés pour la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc, est désormais connue. Une édition qui promet de mêler confirmations et surprises, avec la présence des géants du continent mais aussi de nouveaux visages.

Sans surprise, les habitués de la compétition ont répondu présent. Le Maroc, le Nigeria, la Tunisie et le Sénégal figurent parmi les grandes nations qualifiées. Ces équipes, qui occupent régulièrement le haut de l’affiche, aborderont ce rendez-vous continental avec l’ambition de décrocher le trophée. Le Sénégal, par exemple, espère renouer avec le sacre après son triomphe en 2021. Quant à la Côte d’Ivoire, championne en titre après sa victoire en 2023 sur son propre sol, elle entend bien défendre son « bien ». (Source apanews)

Maroc/L'Observatoire national de la criminalité : Sa genèse, ses missions, ses ambitions...

L'Observatoire national de la criminalité, proposé pour la première fois à travers un Discours Royal en 2009, est enfin opérationnel. Pour marquer cette étape décisive, l'Observatoire a organisé son symposium inaugural les 15 et 16 novembre 2024 à Rabat, sur le thème « Le rôle de la recherche scientifique dans l'observation des tendances du crime et l'analyse des phénomènes criminels ». Réunissant plus de 230 experts nationaux et internationaux, cet événement a été l'occasion de poser les jalons d'une collaboration scientifique d'envergure, à travers la signature de nombre de conventions de partenariat avec les douze universités publiques du Royaume. Rattaché au ministère de la Justice, l'Observatoire incarne une nouvelle approche de la politique pénale, fondée sur la connaissance et l'anticipation. (Source Le Matin.ma)