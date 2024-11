Ethiopie: Le pays avance dans la fabrication locale de vaccins dans le cadre de la vision africaine de la santé

Addis Abeba — L'Éthiopie prend des mesures ambitieuses pour concrétiser la vision de l'Union africaine visant à produire 60 % des vaccins nécessaires sur le continent d'ici 2040, a dévoilé la ministre de la Santé, Dr. Mekdes Daba.

Lors de l'ouverture de la 2e réunion du Comité consultatif régional sur la préparation, la réponse et la résilience aux urgences sanitaires (HEPRR) à Addis-Abeba, la ministre a souligné l'importance de renforcer la production locale de vaccins, une leçon tirée des lacunes observées durant la pandémie de COVID-19.

Dans ce cadre, l'Éthiopie a lancé, en août 2023, l'initiative ShieldVax Enterprise, dédiée à la production locale de vaccins. Ce projet a déjà fait des progrès significatifs, notamment grâce à un financement de la Banque mondiale, l'attribution de 24 000 hectares dans le parc industriel de Kilinto pour la production, et l'engagement d'experts internationaux. La construction des installations de production est en cours, et l'Autorité éthiopienne des aliments et des médicaments (EFDA) devrait atteindre la certification ML-3 de l'OMS d'ici début 2025, essentielle pour garantir la qualité et la sécurité des vaccins.

Parallèlement, l'Éthiopie renforce ses capacités de recherche et développement avec l'Institut de recherche Armauer Hansen pour soutenir la production nationale. Le pays collabore avec des organisations régionales, telles que la Communauté de santé de l'Afrique de l'Est et l'IGAD, afin de favoriser une production durable et compétitive.

La réunion d'Addis-Abeba, qui rassemble des représentants de la Banque mondiale, de l'OMS, du CDC Afrique et d'autres partenaires, vise à évaluer les progrès des initiatives sanitaires régionales et à développer des stratégies pour des systèmes de santé plus résilients et un accès équitable aux vaccins en Afrique.