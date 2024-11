Soudan: Le ministre des Affaires étrangères reçoit le chargé d'affaires de l'ambassade d'Allemagne

Port-Soudan — Le ministre des Affaires étrangères Dr Ali Youssef a reçu mardi dans son bureau l'ambassadeur David Schock, chargé d'affaires allemand.

L'ambassadeur a félicité le ministre pour sa nomination et a exprimé l'aspiration de son pays à renforcer la coopération avec le gouvernement du Soudan et à contribuer à l'instauration de la paix et de la stabilité. Il a déclaré que l'Allemagne avait fourni une aide d'une valeur de 280 millions de dollars, exprimant son appréciation pour les efforts du gouvernement pour faciliter l'arrivée de l'aide humanitaire. Il a souligné qu'ils n'assimilent pas l'armée aux Forces du Soutien Rapide-FSR en raison des ravages causés par la milice dans le pays, les violations et les atrocités qu'elle a commises contre les civils.

Pour sa part, le ministre a exprimé son appréciation pour le rôle de l'Allemagne dans l'apport de l'aide, appelant à son doublement compte tenu du grand écart dans le respect des engagements des donateurs. Il a exprimé l'ouverture du Soudan à toute initiative visant à parvenir à la paix et à préserver la souveraineté et la stabilité du Soudan. Il a renouvelé le rejet par le Soudan de l'égalité entre l'armée qui défend la souveraineté du Soudan et la milice qui cible les citoyens et commet des atrocités, comme elle le fait actuellement dans les régions de Gezira, appelant à sa condamnation, à demander des comptes aux responsables et à amener les responsables à rendre des comptes à la justice.